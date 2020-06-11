Новый сосудистый центр откроется в регионе к концу года

Еще один региональный сосудистый центр строится в Новосибирской области в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» – завершение капитального ремонта четырехэтажного здания на базе ЦКБ в Академгородке планируется к концу года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Центры высокотехнологичной медицинской помощи строятся для оказания помощи пациентам, у которых случаются сосудистые катастрофы – инсульты и инфаркты. Новый центр рассчитан, в первую очередь, на жителей Академгородка и близлежащих районов Новосибирской области. В корпусе будет все современное оборудование, включая МРТ и КТ, которые уже закуплены. Палаты с туалетами и душевыми, широкие палатные двери, беспороговая среда, удобный подъезд для машин скорой помощи – все спроектировано для максимального повышения качества оказания медицинской помощи. Важно, чтобы интервал между сосудистой катастрофой и оказанием медицинской помощи был минимальным, поэтому строительство региональных сосудистых центров так важно для нашего региона и для всей страны, — отметила главный врач ГБУЗ НСО «ЦКБ» Ирэна Цыцорина.

Отмечается, что строящийся корпус предназначен для оказания круглосуточной специализируемой лечебно-диагностической помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом и по профилям «нейрохирургия», «рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение». Проект по капитальному ремонту здания терапевтического корпуса предусматривает 56 коек. На втором этаже корпуса будет расположено невралгическое отделение, на третьем этаже – кардиологическое отделение, на четвертом – операционный блок с ангиографической установкой, палатами реанимации, включая палату-бокс (изолятор) и послеоперационные палаты.

В 2019 году приобретено 122 единицы оборудования, в 2020 году планируется приобрести 160 единиц оборудования.

Работы по реконструкции начались в январе, их завершение планируется к концу декабря этого года, а в январе ожидается начало работы.

В настоящий момент в Новосибирской области действуют региональные сосудистые центры – на базе Новосибирской областной больницы (PСЦ №2) и Городской больницы № 1 (PCЦ №1). Также центры работают на базе Дорожной клинической больницы и НМИЦ имени академика Мешалкина.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области