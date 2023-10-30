Новый вид выплат для участников СВО разработан в Новосибирской области

Правительством региона одобрена новая мера социальной поддержки участников специальной военной операции (СВО). Выплаты на приспособление жилья с учетом потребностей инвалида и обеспечения условия доступности либо на приобретение приспособленного жилья, смогут получить ветераны, ставшие инвалидами-колясочниками в ходе участия в СВО.

Соответствующий проект закона «О единовременной денежной выплате на обеспечение условий доступности для инвалида жилого помещения» рассмотрен 30 октября на заседании правительства Новосибирской области.

«Одним из важнейших приоритетов бюджетной политики являются расходы, связанные с оказанием помощи нашим военнослужащим, все расходы, связанные с достижением Победы в специальной военной операции», – подчеркнул губернатор Андрей Травников при принятии бюджета Новосибирской области на 2024 год и последующий период.

Как доложила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева, документ устанавливает новую меру социальной поддержки для указанной категории граждан в виде единовременной денежной выплаты на обеспечение условий доступности жилого помещения. Выплата предоставляется в двух размерах в зависимости от цели ее использования – на приспособление жилого помещения с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий доступности, включая оплату расходов, связанных с приобретением товаров, работ, услуг и подготовкой проектно-сметной документации в размере стоимости мероприятий по приспособлению жилого помещения, но не более 500 тысяч рублей. Также выплата может быть предоставлена на приобретение приспособленного жилого помещения, включая оплату услуг по подбору жилого помещения и сопровождению сделки по приобретению жилого помещения, при условии продажи принадлежащего гражданину неприспособленного жилого помещения – в размере 1 млн рублей.

Выплата предоставляется однократно, если у гражданина на момент обращения установлены соответствующие значительные нарушения двигательных функций, он проживает в неприспособленном жилом помещении и у него или членов его семьи в собственности нет приспособленного помещения.

Проект закона «О единовременной денежной выплате на обеспечение условий доступности для инвалида жилого помещения» был одобрен правительством региона и будет внесен на рассмотрение Законодательного Собрания Новосибирской области.