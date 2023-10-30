В Новосибирске пенсии за ноябрь выплатят досрочно

Праздничные дни, выпавшие на 4,5 и 6 ноября, изменили график выплаты пенсии жителям Новосибирской области, сообщили в Социальном фонде. Часть пенсионеров получит выплаты раньше привычного срока.
В отделениях почтовой связи других городов, районных центров и населенных пунктов Новосибирской области выплаты будут производиться в соответствии с режимом работы отделений почтовой связи.
Через кредитные организации пенсии будут выплачиваться в прежнем порядке.
Ранее редакция сообщала, что с 1 ноября несколько категорий граждан будут получать повышенные пенсионные выплаты.
Фото: freepik.com, freepik
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