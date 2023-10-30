В Новосибирске пенсии за ноябрь выплатят досрочно

Праздничные дни, выпавшие на 4,5 и 6 ноября, изменили график выплаты пенсии жителям Новосибирской области, сообщили в Социальном фонде. Часть пенсионеров получит выплаты раньше привычного срока.

В участках доставки пенсий и пособий г. Новосибирска:

2 ноября за 4 и 5 ноября;

3 ноября за 3 и 6 ноября.

В участках доставки пенсий и пособий г. Бердска и г.Искитима:

1 ноября за 4 ноября;

2 ноября за 5 ноября;

3 ноября за 3 и 6 ноября.

В отделениях почтовой связи г. Новосибирска:

2 ноября за 4 ноября;

3 ноября за 3 и 5 ноября.

В отделениях почтовой связи других городов, районных центров и населенных пунктов Новосибирской области выплаты будут производиться в соответствии с режимом работы отделений почтовой связи.

Через кредитные организации пенсии будут выплачиваться в прежнем порядке.

Ранее редакция сообщала, что с 1 ноября несколько категорий граждан будут получать повышенные пенсионные выплаты.