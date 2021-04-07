НПО «ЭЛСИБ» за 2020 год увеличил выручку на 47%, а прибыль — на 45%

— 2020 год наше предприятие закончило с лучшими за последние 7 лет показателями по производству и выручке. По итогам года выручка от реализации продукции увеличилась на 47% и достигла 3,4 млрд рублей (в 2019 году — 2,3 млрд). С 2021 по 2023 годы мы ожидаем получать прирост этого показателя на 25% ежегодно. Основная доля реализованной продукции приходится на ключевые виды наших машин: турбо- и гидрогенераторы, — сообщил на пресс-конференции, озвучивая публичный отчет работы ПАО НПО «ЭЛСИБ», генеральный директор предприятия Дмитрий Безмельницын. — Чистая прибыль завода в 2020 году увеличилась на 45% — до 61 млн рублей. В 2021 году мы ожидаем рост по этому показателю более чем в 3 раза — до 213 млн, а к 2023 году — до 500 млн рублей.

Комментируя итоги и плановые цифры, директор «ЭЛСИБа» отметил, что это результат десятилетней подготовительной работы, которую вело предприятие.

— Да, минувший год был сложным, в том числе из-за пандемии, экономического кризиса, но при этом в России стартовала программа модернизации энергетики — ДПМ-2 — и ряд крупных проектов в гидрогенерации: в «Иркутскэнерго» по ангарскому каскаду и в «Русгидро». Так, на текущий момент у нас по программе ДПМ-2 законтрактованы 13 турбогенераторов общей мощностью 1703 МВт. Вне программы участники рынка также обновляют устаревающие мощности. Например, проводится комплексная модернизация гидроэлектростанций. Кроме того, начались работы по станциям «Росатома», которые он создает за рубежом: в Индии, Китае, Турции, Бангладеше и т.д. Нам удалось войти в эти проекты и законтрактоваться. Мы работали очень напряженно, мобилизовывали все ресурсы и получили отличный результат, — констатировал Дмитрий Безмельницын. — Сегодня наша продукция поставляется более чем в 50 стран мира.

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка особо подчеркнул, что в 2020 году «ЭЛСИБу» удалось выполнить все взятые на себя обязательства по контрактам.

— В 2020 году не все регионы сразу разрешили предприятиям выйти из карантина и продолжить работу. В результате часть подрядчиков завода начала задерживать поставку комплектующих, смещать сроки их изготовления. Возникали сложности с поставками из-за рубежа, в связи с закрытыми границами. У нас из-за этого была определенная тревога, но в итоге «ЭЛСИБу» к концу года удалось выполнить все обязательства, — отметил он.

За первый квартал 2021 года «ЭЛСИБ» отправил заказчикам турбогенератор для Автовской ТЭЦ, крупные узлы гидрогенераторов Майнской и Иркутской ГЭС, а также несколько электродвигателей. В марте началась отгрузка турбогенератора для Томь-Усинской ГРЭС. Кроме того, завод завершил участие в проекте модернизации Улан-Баторской ТЭЦ-4.

Сегодня портфель заказов завода составляет почти 7 млрд рублей. В работе у предприятия заказы на изготовление 12 турбогенераторов (на общую сумму около 3,3 млрд рублей), 6 гидрогенераторов (1,4 млрд), более 171 электродвигателя (1,9 млрд). В настоящее время на «ЭЛСИБе» идет работа над турбогенераторами для модернизации предприятий СГК: красноярских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3, а также Назаровской и Рефтинской ГРЭС. Кроме того, «ЭЛСИБ» готовится к участию в летних ремонтных программах, которые генерирующие предприятия начнут мае — в период снижения нагрузки станций. В частности, в 2021 году планирует провести капитальный ремонт статора турбогенератора ТВФ-120-2 с заменой обмотки на Нижнекамской ТЭЦ, капитальный ремонт ротора ТВФ-120-2 на Красноярской ТЭЦ-1, ремонт ротора ТВФ-63-2 на Ново-Кемеровской ТЭЦ, ремонт статора ТВФ-63-2 на Абаканской ТЭЦ.

Чтобы обеспечить стабильный рост производства, а также повышение качества продукции в соответствии с требованиями заказчиков, снизить себестоимость и повысить конкурентоспособность, предприятие постоянно наращивает вложения в инвестпрограммы и техническое перевооружение производства. За 2020 год на эти цели были направлены 300 млн рублей, а в целом с 2021 по 2025 годы объем запланированных вложений составляет 2,5 млрд рублей.

— В первом квартале 2021 года уже введено в эксплуатацию оборудование на 165 млн рублей. В частности, мы установили плоскошлифовальный станок с грузоподъемностью 2 т для шлифовки штампов — это хороший показатель для таких станков, а штамповка — одна из основных технологий в нашем производстве, — пояснил Дмитрий Безмельницын. — Мы также установили 2 обрабатывающих центра. Это оборудование с ЧПУ, позволяющее получать детали с высокой точностью, качеством и производительностью. На предприятии ежемесячно вводится что-то новое, и эта тенденция будет сохраняться на протяжении нескольких ближайших лет. Средства, прежде всего, пойдут на современные станки — вертикальные обрабатывающие центры с числовым программным управлением, шлифовальные станки, электромостовые краны. Новое оборудование мы будем устанавливать не только на замену выработавшему свой ресурс, но и для расширения технических возможностей.

В 2020 году «ЭЛСИБ» выплатил в консолидированный бюджет Новосибирской области 560 млн рублей налогов, в 2021 году эта сумма составит более 600 млн.

Сергей Семка считает, что, несмотря на все экономические сложности, «ЭЛСИБу» удается соблюдать идеальные пропорции, необходимые для развития любого примышленного производства: на каждый 1 млрд рублей выручки — 100-150 млн рублей инвестиций.

— Когда в 2018 году на предприятие пришли новые акционеры (в 2018 году «ЭЛСИБ» вошел в группу предприятий, которую контролирует ООО «Сибирская генерирующая компания»), они говорили о том, что объем заказов в новом портфеле будет составлять 10%. Сейчас он уже вырос до 20%. А источником инвестиций в производство является прибыль. Ее пока не хватает, но акционеры помогают, и видно, что это их целенаправленное решение, — пояснил Семка. — У предприятия есть трехлетний горизонт планирования — это также говорит о том, что у акционеров есть понимание стратегического развития бизнеса. На «ЭЛСИБе» нормальная средняя зарплата, реальная налоговая отдача, сформирована стратегия привлечения квалифицированных специалистов, которые проводят конструкторские и исследовательские работы. Неудивительно, что при таких вводных предприятие развивается, решает новые задачи и завоевывает новые рынки.

Кадровый потенциал — важнейший ресурс и фактор, способствующий достижению рыночных задач, поставленных перед предприятием, соглашается Дмитрий Безмельницын.

— В 2020 году у нас работали 1400 человек, сейчас уже 1500, а к концу 2021-го штат увеличится еще на 100 человек. В основном это представители рабочих, обслуживающих и инженерных специальностей, которые нам необходимы для работы с растущим портфелем заказов, — говорит директор «ЭЛСИБа». — Чтобы привлечь специалистов, мотивировать высококвалифицированные инженерные кадры, мы регулярно повышаем заработную плату. В 2020 году в среднем по предприятию она составляла 49,3 тысячи рублей, а в 2021 году составит 53 тысячи.

Министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров предложил «ЭЛСИБу» содействие в подборе кадров, необходимых предприятию, в том числе по их подготовке в профильных учреждениях среднего профессионального образования.