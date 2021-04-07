Рекламодателям

Zoom запретил российским чиновникам и госкомпаниям пользоваться своей видеосвязью

  • 07/04/2021, 11:41
Авторы: Марина Санькова
monitor-5572911_960_720
Эксперты отмечают, что компания не работает на рынках, которые считает токсичными, так как это может повлиять на стоимость акций.

Первым об этом сообщило издание CNews со ссылкой на источники на рынке видеоконференцсвязи. «Коммерсантъ» подтвердил информацию — газета знакомилась с письмом дистрибьютора решений Zoom в России и СНГ «РайтКонф».

По данным изданий, Zoom Video Communications Inc. отозвал у своих партнёров разрешение продавать лицензии российскому госсектору ещё 31 марта. Причины компания не объяснила. По характеру послания речь шла не о временной, а о долгосрочной приостановке, отмечает сайт VC.RU со ссылкой на CNews.

По словам гендиректора «РайтКонф» Андрея Петренко, требования касаются не только России, но и стран СНГ.

— Сейчас мы уточняем детали дальнейшей работы, не исключаю, что компания сделает отдельный продукт для госсектора, — прокомментировал он «Коммерсанту».

Российские госорганы редко покупали лицензированные версии Zoom, пишет CNews. Активнее сервисом пользовались компании с государственным участием, например, аэропорт Шереметьево, структуры «Газпрома» и ВТБ, музеи и вузы в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах.

Основатель ГК «Нейтроникс» Григорий Иванов в разговоре с изданием отметил, Zoom не работает на рынках, которые считает токсичными, так как это может повлиять на стоимость акций на бирже.

Сервис стал особенно популярным во время пандемии коронавируса.

Напомним, что в марте Mail.ru Group и «Ростелеком» запустили сервис видеоконференций для школьников «Сферум».

Фото: pixabay.com автор: geralt

1 117

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : видеосвязь Zoom


0
0
Новости Сибири
Каталог недвижимости

В Кузбассе сельские администрации оштрафовали за отсутствие в селах похоронных служб

06/04/2021, 10:20

Опасайтесь сайтов-двойников!

01/04/2021, 19:01

Бывшие склады Минобороны в Омске будут проданы на торгах

31/03/2021, 15:29

Офис Банка «Левобережный» в Барнауле празднует 10-летний юбилей

15/03/2021, 17:10

Актуальный разговор

Начинающий инвестор: как не ошибиться и сберечь свои деньги

Все материалы

Как Вы относитесь к трудовым мигрантам из стран СНГ?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

Успейте забронировать отдых на лето в Новосибирской области

07/04/2021, 14:37

Креативные кластеры и арт-пространства будут запущены в Новосибирске до конца 2021 года

07/04/2021, 13:29

Система быстрых платежей или эквайринг?

07/04/2021, 13:00

Госдума поддержала законопроект о школьной медицине

07/04/2021, 12:36
Новости компаний

ПСБ первым на рынке внедрил биометрию при подписании документов усиленной подписью в мобильном приложении для бизнеса

07/04/2021, 11:10

Банк Уралсиб обновил онлайн-банк для физических лиц

07/04/2021, 10:33

Снимайте деньги с пенсионной карты Банка «Левобережный» без комиссии в любых банкоматах

06/04/2021, 17:47

ВТБ погасил 20 тысяч льготных кредитов под 2% годовых

06/04/2021, 17:30

В ВТБ доля переводов через СБП превысила 40%

06/04/2021, 17:00

Экономика

В Новосибирске выявлено предприятие-чемпион по незаконному списанию запчастей

В Новосибирске выявлено предприятие-чемпион по незаконному списанию запчастей

Индустрия развлечений в Новосибирске ищет кадры

Товарный знак новосибирского футбольного клуба выкупили на торгах

Власть и надзор пока бессильны против неприятных запахов в Новосибирске

Стало известно, как будет выглядеть сквер на Демакова

Финансы

Женский подход к инвестированию на фондовом рынке

Цифровые привычки постпандемийного периода

Пандемия, экосистема и новые вызовы

Банк «Открытие» увеличил кредитный портфель в Новосибирске до 25 млрд рублей

Сибирские компании разместили облигации на 264 млрд рублей

Политика

Центр управления регионом идет в село

Центр управления регионом идет в село

Мэрия Новосибирска определилась с формой департамента промышленности

Горсовет Новосибирска не согласился снизить планку легитимности фракций

Генплановой «революции» в Новосибирске не произошло

Дмитрий Савельев заявился на праймериз «Единой России»

Недвижимость

Стать рантье: как заработать на сдаче недвижимости

Стать рантье: как заработать на сдаче недвижимости

Мэрия Новосибирска продаст двухуровневые квартиры

На площади Маркса появится новый гостиничный комплекс

Почему Новосибирск показывает снижение по виду деятельности «Строительство»?

До апреля в Новосибирской области разработают новые законы для комплексной застройки

Технологии

Разработка резидента Академпарка заинтересовала стекольные заводы СНГ

Разработка резидента Академпарка заинтересовала стекольные заводы СНГ

Samsung устанавливает приложения, которые нельзя удалить

В Новосибирске прошли промышленные испытания системы зарядок для электромобилей

Конфиденциальную информацию рекомендуют «приземлять» в России

Аграрной разработкой сибирских ученых и инженеров заинтересовались в Сколково

Телекоммуникации

МегаФон создал платформу киберразведки

«Ростелеком» представил «Облако знаний» для учителей Новосибирской области

Сто тысяч сельчан Новосибирской области впервые получили доступ к сети 4G МегаФона

Ликбез по кибербезу: вложение в информационную безопасность стало выгодной инвестицией

У новосибирского бизнеса вырос спрос на удаленный контроль за служебным транспортом

Агропром

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Новосибирская область активно экспортирует шоколад и семена рапса

Новосибирские аграрии получат субсидии за модернизацию и создание новых объектов

Транспорт

«Новосибирскавтодор» достроит Восточный обход Новосибирска

Топ-5 самых продаваемых брендов Новосибирской области снова возглавил Toyota

В 2021 году цены на автомобили вырастут в среднем до 10%

Проезд в некоторых маршрутках Новосибирска подорожает с 1 апреля

В феврале пассажиропоток из Новосибирска на направлениях юга России вырос на 62,1%

Медицина

Что поможет победить COVID?

Что поможет победить COVID?

Роспотребнадзор допускает передачу нового штамма птичьего гриппа от человека к человеку

Медицинский туристический кластер могут создать в Новосибирской области

Новосибирцы стали чаще обращаться к удаленным телемедицинским консультациям

Найден враг ковида?

Авто

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

За месяц в России подорожали машины 25 марок

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

В Новосибирской области в январе выдано 900 автокредитов

В 2020 году в Новосибирске спрос на машино-места вырос на 35%

Туризм

S7 Airlines открыла продажу на рейсы в 6 иностранных городов

В 2020 году Новосибирскую область посетило более 37 тысяч иностранных туристов

Почему школьники заваливают краеведение на ВПР и контрольных?

Новосибирцы смогут улететь на отдых еще в шесть стран

МАСС завершила разработку проекта по развитию туризма в Сибири

Общество

Успейте забронировать отдых на лето в Новосибирской области

Креативные кластеры и арт-пространства будут запущены в Новосибирске до конца 2021 года

РУСФОНД собирает деньги на лечение малышки с церебральным параличом

Сколько еще детей должны покусать собаки на улицах, чтобы 498-ФЗ был доработан?

СГК заплатила в бюджет Новосибирской области свыше 1 миллиарда рублей налогов

Стиль жизни

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Россиянка родом из Новосибирска выиграла международный конкурс красоты

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

×
×
Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска