Zoom запретил российским чиновникам и госкомпаниям пользоваться своей видеосвязью

Первым об этом сообщило издание CNews со ссылкой на источники на рынке видеоконференцсвязи. «Коммерсантъ» подтвердил информацию — газета знакомилась с письмом дистрибьютора решений Zoom в России и СНГ «РайтКонф».

По данным изданий, Zoom Video Communications Inc. отозвал у своих партнёров разрешение продавать лицензии российскому госсектору ещё 31 марта. Причины компания не объяснила. По характеру послания речь шла не о временной, а о долгосрочной приостановке, отмечает сайт VC.RU со ссылкой на CNews.

По словам гендиректора «РайтКонф» Андрея Петренко, требования касаются не только России, но и стран СНГ.

— Сейчас мы уточняем детали дальнейшей работы, не исключаю, что компания сделает отдельный продукт для госсектора, — прокомментировал он «Коммерсанту».

Российские госорганы редко покупали лицензированные версии Zoom, пишет CNews. Активнее сервисом пользовались компании с государственным участием, например, аэропорт Шереметьево, структуры «Газпрома» и ВТБ, музеи и вузы в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах.

Основатель ГК «Нейтроникс» Григорий Иванов в разговоре с изданием отметил, Zoom не работает на рынках, которые считает токсичными, так как это может повлиять на стоимость акций на бирже.

Сервис стал особенно популярным во время пандемии коронавируса.

Напомним, что в марте Mail.ru Group и «Ростелеком» запустили сервис видеоконференций для школьников «Сферум».