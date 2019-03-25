НПЗ примет участие в проектах развития здравоохранения Новосибирской области

На базе новосибирского «АО НПЗ» прошло заседание комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, на которой были рассмотрены механизмы формирования наукоемкого и высокотехнологичного производства в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 годы», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Все предприятия оборонно-промышленного комплекса Новосибирской области успешно выполняют гособоронзаказ. Сегодня мы обсуждаем развитие предприятий радиоэлектронной промышленности. Перед этой отраслью, и перед всеми предприятиями ОПК, сегодня стоит задача по диверсификации производства и выход на рынок не только военных изделий, но и на рынок гражданский. Нужно отметить, что многие предприятия это успешно делают. Сегодня мы находимся на территории Новосибирского приборостроительного завода – он исторически известен охотникам не только России, но и многих государств своей прицельной техникой, но также занимается освоением новых изделий – в частности, изделий для медицины. Не так давно, встречаясь с руководством холдинга «Швабе», в который входит наш завод, мы говорили о совместной реализации таких проектов как строительство перинатального центра, оснащения его оборудованием. Новый перспективный проект – создание центра радиомедицины с протонной терапией, — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Председатель комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, президент Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» Владимир Гутенев отметил, что до 2025 года в электронную и радиоэлектронную промышленности будут вложены значительные средства и в техническое перевооружение, и в поддержку диверсификации.

— Согласно указу президента России, к 2025 году нам необходимо довести долю гражданской продукции до 30%, а к 2030 году – до 50%. У новосибирских предприятий здесь очень достойные показатели. Прирост продукции в целом – 18% за год, по гражданской линейке наблюдается увеличение на 55%. У Новосибирской области – огромный научный, образовательный и производственный потенциал, — сказал Владимир Гутенев.

Участники заседания обсудили вопросы, связанные с изменением законодательства в части радиоэлектронной продукции российского происхождения в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 годы», а также взаимодействие академических институтов и промышленных предприятий, рассмотрели опыт взаимодействия индустрии и вузов по реализации высокотехнологичных проектов.

— Сегодня на Новосибирском приборостроительном заводе мы увидели массу уже освоенных изделий. Предприятие готово вытеснить с рынка зарубежные аналоги, в том числе премиум класса. Также завод выходит на локализацию производства по медицинским инфузионным системам. Мы обсуждаем с руководством предприятия участие в проектах развития здравоохранения Новосибирской области, — отметил Андрей Травников.

Глава области также отметил, что в регионе развиваются меры поддержки промышленности. С прошлого года начал работу Региональный центр развития промышленности.

— Многие предприятия имеют возможность получить доступные кредитные ресурсы, и первый проект, в частности, заявленный одним из предприятий радиоэлектронной промышленности в конце прошлого года был уже одобрен. В этом году работа фонда будет продолжена. Мы готовим решение о докапитализации, увеличении уставного капитала этого фонда, для того, чтобы многие проекты, которые уже заявлены на поддержку, могли получит ее уже в 2019 году, — подчеркнул губернатор.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области