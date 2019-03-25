Землю под сгоревшим бараком изымают для муниципальных нужд

Мэрия изымает земельный участок на Сибиряков-Гвардейцев, 46 для муниципальный нужд. Об этом говорится в постановлении главы города. Решение об изъятии принято «в связи с признанием расположенного на участке многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу». Участок находится в общей долевой собственности собственников помещений.

Ранее в одной части здания находился жилой двухэтажный дом на 50 квартир, в другой — «Универсам удачных покупок». В мае 2015 года в жилом доме произошел пожар, а в апреле 2016 года сгорел универсам. Уже тогда жители окрестных домов не исключали, что вскоре на этом месте появится высотка, так как участок является привлекательным, с точки зрения жилищного строительства.

По данным Роскадастра, площадь земельного участка — 2424,0 кв. м. Его кадастровая стоимость – 13,9 млн руб. Разрешенное использование – для многоэтажной застройки. Изъятию у собственников также подлежат два помещения площадью 390 и 198 кв метров.

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