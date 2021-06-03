Нулевой риск: простой лайфхак, как уберечь данные карты от мошенников

Все больше платежных операций проходит через интернет. Ведь оплачивать коммунальные услуги и товары в интернет-магазинах быстрее и удобнее. Именно поэтому Банк Акцепт выпустил Цифровую карту Visa.
Цифровая карта — это виртуальная карта без пластикового носителя. Она предназначена для совершения бесконтактной оплаты товаров и услуг через интернет. Также возможно снятие средств в банкоматах и терминалах с поддержкой NFC.
Основным удобством является сочетание стандартных функций банковской карты и отсутствия необходимости в выпуске «пластика». Ведь вы можете расплачиваться одним касанием, используя смартфон или другой гаджет с поддержкой функции NFC. И это супер удобно!
Кроме того, такой способ оплаты максимально безопасен. Карта всегда находится у вас, поэтому её невозможно потерять или украсть. К тому же оплата без ее предъявления и ввода PIN-кода намного безопаснее, так как никому не видно данных карты.
Уже захотели оформить Цифровую карту Visa Банка Акцепт, но не знаете как? Элементарно! Вы можете обратиться в любой офис банка, либо оформить ее в личном кабинете Интернет-банка, а также в приложении Акцепт-онлайн.
Преимущества Цифровой карты Visa Classic Банка Акцепт:
Делайте жизнь лучше с современными решениями Банка Акцепт!
Подробности по телефону: 8-800-100-27-37 и на akcept.ru
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Фото предоставлено пресс-службой банка, freepik.ru
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