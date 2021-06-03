Одна из площадок Международного форума «Технопром» будет работать в Германии

Одна из площадок новосибирского международного научно-инновационного форума «Технопром», который пройдет в августе в смешанном формате, разместится в Берлине при поддержке Россотрудничества.

Соответствующее соглашение подписали губернатор региона Андрей Травников и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В основе соглашения – план совместных мероприятий на 2021-2022 годы.

— Для Новосибирской области соглашение важно. Мы не просто подписали документ, а сразу проговорили план его реализации. <…> У Россотрудничества есть ряд программ, где мы можем найти точки соприкосновения. Первое совместное мероприятие мы уже обсудили, договорились, это участие в форуме «Технопром». Он пройдет в этом году в гибридном формате, и одна из удаленных площадок пройдет при поддержке Россотрудничества в Берлине, — сказал в ходе подписания соглашения Травников.

Глава региона отметил, что, кроме участия в форуме «Технопром», достигнуты также договоренности о гастролях в Новосибирскую область зарубежных театров, которые делают постановки на русском языке, а также о реализации ряда образовательных проектов. — Новосибирск — студенческий город, у нас обучаются почти 10 тыс. иностранных студентов. Мы бы хотели принимать и преподавателей в том числе, которые работают со студентами за рубежом, преподают русский язык. <…> Мы заинтересованы в расширении международного сотрудничества, и, мне кажется, этот период пандемийных ограничений — самое правильное время, чтобы подготовиться к следующему активному шагу, — подчеркнул Травников.