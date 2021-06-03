Социальных учреждений в Новосибирске станет меньше

В мэрии Новосибирска будет реорганизован департамент по социальной политике. Предполагается слияние всех городских учреждений социальной работы в 3 обособленных юридических центра по основным направлениям: работа с пожилыми людьми и инвалидами, центр работы с семьями и детьми, имеющими отклонения, и единый городской комплексный центр социального обслуживания населения. В настоящее время система социального обслуживания в Новосибирске включает в себя 14 организаций, работающих по 3 направлениям: 3 учреждения работают с пожилыми людьми и инвалидами, 3 — с семьями и детьми, имеющими отклонения здоровья, и 8 комплексных центров социального обслуживания, действующих в районах города.

— Время предъявляет новые требования, появляются цифровые технологии, — комментирует это решение мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Поэтому появилась необходимость структурных изменений и в системе социального обслуживания. Новая модель управления поможет эффективнее использовать сложившуюся за многие годы базу и те ресурсы, которые у нас есть, чтобы улучшить качество жизни отдельных категорий граждан и повысить эффективность социальной помощи.

При этом, по словам главы города, ни одна из освободившихся площадок не закроется, наоборот, они будут в большей степени использоваться под социальные услуги. Сохранится и персонал, работающий непосредственно с населением, в то время как управленческий аппарат в результате преобразований будет сокращен более чем на треть (35%). Данные преобразования позволят сократить расходы городского бюджета до 95 млн рублей в год.

Напомним, что с начала 2021 года прошла реорганизация департамента промышленности, науки и предпринимательства, из которого были убраны промышленная и научная составляющая, взамен которых появилась составляющая инвестиционная. В середине мая стало известно об изменениях внутри департамента финансов и налоговой политике, в его составе появилось новое управление — по муниципальному долгу и доходам города.