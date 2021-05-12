Нюансы продвижения в эпоху COVID-19

Темой апрельского заседания Клуба директоров были пандемийные изменения на рынке рекламы: «Реклама и PR. Что помогает продавать?». Эксперты прокомментировали новые тенденции, а также проанализировали, как карантин изменил экономику, потребителей и их требования к рекламе и PR.

Директор по маркетингу сети автосервисов FIT SERVICE Екатерина Горнаева проанализировала, как изменилась стратегия работы компании с клиентами и рынком во время пандемии.

— За 2020 год мы приросли на 12% по количеству точек в сети, на 18% — по количеству машинозаездов, на 32% — по выручке (из-за роста среднего чека и курса валют). Считаю, что во многом это результат работы подразделения маркетинга в предыдущие годы, — отметила эксперт.

По ее словам, после введения локдауна весной 2020 года перед компанией встал вопрос — как привлекать клиентов с учетом того, что многие люди сидели по домам и до них сложно было достучаться.

— Наши услуги не входят в категорию обязательных: пока машина не попадет в аварию, «не встанет», к нам не приходят, поэтому вопрос «как привлечь клиентов» минувшей весной для нас оказался крайне актуальным, — вспоминает она. — Мы отказались от вложений с длинной отдачей и провели настройку всех наших процессов под клиента.

Эксперт также прокомментировала эффективность различный каналов взаимодействия с клиентами во время пандемии:

Прежде всего, компания отказалась от листовок , так как их просто негде было раздавать — часть людей сидела на самоизоляции, часть резко ограничила свои передвижения.

, так как их просто негде было раздавать — часть людей сидела на самоизоляции, часть резко ограничила свои передвижения. Из-за режима самоизоляции также пришлось отказаться от некоторых офлайн-мероприятий : промо в торговых центрах, на парковках и т.д. Оставив при этом промо в гипермаркетах, супермаркетах и продовольственных магазинах, потому что ритейл — одни из немногих компаний, которые работали.

: промо в торговых центрах, на парковках и т.д. Оставив при этом промо в гипермаркетах, супермаркетах и продовольственных магазинах, потому что ритейл — одни из немногих компаний, которые работали. Проанализировав каналы размещения рекламы, FIT SERVICE отказалась от радио , так как увидела, что аудитория этого вида СМИ активно переходит на «Яндекс.Музыку» и Spotify.

, так как увидела, что аудитория этого вида СМИ активно переходит на «Яндекс.Музыку» и Spotify. Компания в три раза расширила штат колл-центра для работы с имеющейся базой клиентов (1,2 млн контактов)

для работы с имеющейся базой клиентов (1,2 млн контактов) Резко активизировала работу с соцсетями .

. Начала развивать онлайн-каналы записи клиентов, активно используя мессенджеры. В результате за пандемию доля онлайн-записей увеличилась с 15 до 30%. Рост обращений только через канал мессенджеров составил с 6 до 24 тысяч. Сейчас в компании работают над автоматизацией этого процесса.

клиентов, активно используя мессенджеры. В результате за пандемию доля онлайн-записей увеличилась с 15 до 30%. Рост обращений только через канал мессенджеров составил с 6 до 24 тысяч. Сейчас в компании работают над автоматизацией этого процесса. Очень хороший эффект дали кросс-маркетинговые проекты, совместные коллаборации с разными компаниями и кросс-постинги в соцсетях. Например, предложения об услугах FIT SERVICE были разосланы по клиентской сети АЗС «Роснефть» и дали компании около 2 тысяч новых клиентов. Очень хороший результат дала и коллаборация с RedBull — особенно в виде постов в соцсетях.

— Хочу сказать, что во время пандемии многие предприниматели оказывали друг другу поддержку, и это было очень ценно, — говорит Екатерина Горнаева.

Но что самое интересное — в 2020 году отдачу дали инвестиции в маркетинг, которые компания вкладывала в предыдущий год.

— В 2019 году охват имиджевой рекламной кампании составил 358 млн показов, и на это потратили 70 млн рублей. Возврат инвестиций от имиджевой рекламы происходит в промежутке примерно 1-1,5 года. И вот в апреле 2020 года, когда был полный локдаун, а бюджет на маркетинг и рекламу был сокращен почти до нуля (при том, что тогда мы отключили всю имиджевую и продуктовую рекламу), благодаря имиджевой рекламной кампании 2019 года к нам пришли 15 тысяч новых клиентов. Люди в момент потребности вспомнили о нас и пришли без какой-либо рекламы. Именно они и стали возвратом инвестиций в имидж.

Стратегия маркетинга FIT SERVICE состоит из трех этапов. На первом компания доносит до потребителя, что FIT SERVICE — это именно автомобильный сервис и не имеет отношения к конкретной марке авто или фитнесу. На втором этапе рассказывает о преимуществах компании. На третьем — идет продуктовый маркетинг. После анализа результатов работы в докарантинный период и во время пандемии в компании решили придерживаться выбранной маркетинговой стратегии. Но пересмотрели каналы продвижения.

FIT SERVICE отказался от контекстной рекламы . По словам Екатерины Горнаевой, этот вид размещения оказался самым дорогим и абсолютно неоправданным, так как конверсия была плохая. Плюс у многих пользователей стоят блокировки на контекстную рекламу.

. По словам Екатерины Горнаевой, этот вид размещения оказался самым дорогим и абсолютно неоправданным, так как конверсия была плохая. Плюс у многих пользователей стоят блокировки на контекстную рекламу. Во время пандемии компания сделала акцент на SEO-продвижение , чтобы не платить «Яндексу» за дорогие заявки и непонятных клиентов, и решила продолжить активное развитие этого канала продвижения. Доверие к выдаче, которая идет в органике, намного выше, чем в контексте.

, чтобы не платить «Яндексу» за дорогие заявки и непонятных клиентов, и решила продолжить активное развитие этого канала продвижения. Доверие к выдаче, которая идет в органике, намного выше, чем в контексте. Компания запустила вирусную рекламу в видеоформате на онлайн-ресурсах , в YouTube, онлайн-кинотеатрах, PornHub.

, в YouTube, онлайн-кинотеатрах, PornHub. Второй этап стратегии реализуется через блогеров — лидеров мнений для нужной компании аудитории. В частности, в 2021 году FIT SERVICE сотрудничает с такими блогерами, как Роман Власов, Хабиб Нурмагомедов, Баста (Василий Вакуленко), Илья Варламов, Алексей Пивоваров, Ксения Собчак, Антон Лапенко, Сергей Минеев, Константин Заруцкий (AcademeG) и другие.

— Важно отметить, что не стоит ждать записей с рекламы от блогеров. Мы не ставим задачу получить от них клиентов для СТО или по франшизе — это чисто имиджевое направление и возможность донести до аудитории информацию о нас, — поясняет Екатерина Горнаева.

За первый квартал 2021 года в имиджевую рекламу компания уже вложила около 120 млн рублей. В целом, по сравнению с докризисным периодом, с января 2021 года объем маркетингового бюджета в компании вырос в 3 раза.

Маркетинг — точка отсчета

Основатель и директор брендингового агентства A.Studio Анна Собянина сразу подчеркнула, что обсуждать PR и рекламу без маркетинга, являющегося основой процесса, бессмысленно. Такое разделение часто приводит к ошибкам в бизнесе, которые приходится очень долго исправлять.

— Мне очень нравится такое определение маркетинга — это управление организацией, основанное на принципе зарабатывания денег через поиск и удовлетворение потребностей. К сожалению, в своей практике мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда предприниматели создают проекты без маркетинговой стратегии, то есть у них нет четкого понимания рынка, потребителей и т.д. В результате они быстро упираются в потолок и не могут развиваться, — констатировала эксперт.

В качестве примера она привела проект по производству крафтового пива новосибирских предпринимателей. Отсутствие маркетингового исследования рынка привело к тому, что у компании возникли сложности при попытке расширить бизнес и вывести продукцию в розничные сети.

— Учредители изначально вложили в проект приличные средства, и установленное в пивоварне оборудование позволяло производить большой объем продукции, но для этого был необходим рынок сбыта, то есть выход в специализированные магазины и сетевой ритейл. Но попытка сделать это показала, что дизайн продукции потребители не соотносят с крафтовым пивом, — комментирует Анна Собянина. — Когда мы провели маркетинговое исследование, выяснилось, что количество потребителей крафтового пива в Новосибирской области просто недостаточно для распределения объемов, которые может производить пивоварня. То есть для эффективной реализации проекта необходимо выходить на федеральный уровень, а это уже совсем другая история.

Чтобы избежать подобных ошибок, эксперт рекомендует перед реализацией проекта провести маркетинговое исследование и проанализировать полученные результаты:

Провести анализ потребителей вашей продукции . Возможно, ваш основной клиент совсем не тот, на которого вы делаете ставку. Посмотрите половозрастную пирамиду в России — сейчас на рынке больше всего тех, кому от 35 до 40 лет. Это самая активная целевая аудитория. Подумайте, насколько она вам подходит.

. Возможно, ваш основной клиент совсем не тот, на которого вы делаете ставку. Посмотрите половозрастную пирамиду в России — сейчас на рынке больше всего тех, кому от 35 до 40 лет. Это самая активная целевая аудитория. Подумайте, насколько она вам подходит. Проанализируйте рынок, на котором вы планируете работать, динамику развития отрасли. Это особенно актуально сейчас, когда из-за пандемии провалились целые отрасли, а другие, наоборот, активно растут.

на котором вы планируете работать, динамику развития отрасли. Это особенно актуально сейчас, когда из-за пандемии провалились целые отрасли, а другие, наоборот, активно растут. Проанализируйте конкурентов : региональных, если вы собираетесь работать в конкретном регионе, и федеральных, если планируете продавать много и выходить на федеральный уровень.

: региональных, если вы собираетесь работать в конкретном регионе, и федеральных, если планируете продавать много и выходить на федеральный уровень. Изучите позиционирование конкурентов , чтобы создать особенный, привлекательный образ вашей продукции в глазах потребителей.

, чтобы создать особенный, привлекательный образ вашей продукции в глазах потребителей. Изучите иностранные аналоги.

Анна Собянина считает, что от четкого позиционирования сегодня зависит спрос на товар.

— Если еще 6 лет назад коммуникация с товаром на полке в среднем составляла 5 секунд, то сейчас — 1,5 секунды, то есть за это время нужно привлечь внимание покупателя. В результате треть маркетинга — это работа с полкой, то есть различные акции и скидки, потому что никто просто так не будет брать новый бренд — вам нужно переключить на него внимание потребителей, — подчеркивает эксперт.

Роль и место личного бренда

Международный бизнес-тренер, партнер Rome business school в России Александр Белгороков (Москва) считает, что продвигать компанию и продукцию, которую она производит, можно через личный бренд. В его основе лежит понятное людям обещание.

— Если люди не понимают, что вы им обещаете, то у вас нет ни одной предпосылки для создания личного бренда. Вы должны понять, что нужно пообещать и многократно выполнить это обещание, — заявляет эксперт. — Для этого рекомендую использовать «стратегию дятла»: выберите понятное обещание и долбите понемногу в одну и ту же точку. Не распыляйтесь на другие темы.

Белгороков также рекомендовал обратить внимание на три важных аспекта, необходимых для полноценного развития персонального бренда:

Будьте социальными в соцсетях . Относитесь к своим аккаунтам в соцсетях как к личной встрече с человеком, как к телефонному разговору. Это новый канал общения. Facebook, Instagram и т.д. — это большая курилка, которая дает вам доступ к общению с миллиардом людей. Сегодня крайне важно быть социальным.

. Относитесь к своим аккаунтам в соцсетях как к личной встрече с человеком, как к телефонному разговору. Это новый канал общения. Facebook, Instagram и т.д. — это большая курилка, которая дает вам доступ к общению с миллиардом людей. Сегодня крайне важно быть социальным. Экономика внимания . Все, что я знаю, я знаю против своей воли. Нужно в любой ситуации добиваться того, чтобы люди обращали на вас внимание.

. Все, что я знаю, я знаю против своей воли. Нужно в любой ситуации добиваться того, чтобы люди обращали на вас внимание. Создать свое племя. Когда вы строите свой бренд, крайне важно признать существование ваших подписчиков как огромную радость и заслугу. Существует огромная категория людей, с которой можно работать.

— Лично я рекомендую подумать и четко сказать: зачем вам нужен личный бренд. Чтобы продавать или чтобы вас знал еще кто-нибудь кроме мамы и подруг/друзей? Лично я воспринимаю свой персональный бренд как виртуального продавца, который не уходит в отпуск, у которого нет больничного, критических дней и плохого настроения, который продает все время, — комментирует Александр Белгороков.

Не все участники встречи согласились с таким посылом. Часть честно призналась, что просто отписываются от людей, когда видят «стратегию дятла».

— Почему сейчас люди подписываются на аккаунты в соцсетях? Потому что им интересно подглядывать за чужой жизнью: за работой, личной жизнью, общением человека с друзьями. Только при наличии полной информации люди начинают полноценно просматривать аккаунт и лайкать, — рассуждает Анна Собянина. — Например, мне интересна личность человека в целом.

Сооснователь и идейный вдохновитель итальянской траттории «Тесту Место», кулинарной школы «Кухня за Кулисами», покешной «Poke Top», школы латиноамериканских танцев «Latina Top», тортов и десертов «My Cake» Яна Фомина отметила, что персональный бренд можно по-разному продвигать в разных каналах. Например, у нее есть несколько групп в Instagram.

— В первой — несколько десятков тысяч подписчиков, которым интересно смотреть за тем, как я готовлю. Они не интересуются моей экспертностью и личной жизнью. Во второй — около 4 тысяч подписчиков, в основном рестораторы. Им, наоборот, совершенно неинтересны мои достижения в приготовлении различных блюд, но они внимательно следят за моей личной жизнью, за тем, как я успеваю работать на разных проектах, за моими профессиональными достижениями, экспертными мнениями. То есть под разную целевую аудиторию, под разные проекты вполне можно создавать разные аккаунты, — поясняет она.

В целом, участники заседания Клуба директоров отметили, что через личный бренд хорошо формируется доверие к человеку, а через него — к компании. Некоторые признали, что если сам человек им неприятен, то они не будут пользоваться продуктами/услугами компании.

Следующее заседание Клуба директоров состоится 27 мая. Тема — «Финансовый директор, экономист или бухгалтер: кому доверить управление финансами в своем бизнесе?».