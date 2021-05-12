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Более тысячи школ Новосибирской области подключились к «Сферуму»

  • 12/05/2021, 10:47
Информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум», созданная совместно Mail.ru Group и ПАО «Ростелеком», подключила 1 000 школ в Новосибирской области.

Область входит в число 15-ти пилотных регионов, где платформа успешно прошла испытание и активно набирает пользователей.

«С момента нашего официального старта, который состоялся 31 марта 2021 года, мы набрали свыше 100 тысяч пользователей — это учителя и ученики, которые оценили удобство платформы. Новосибирская область стала одним из регионов, где мы растем особенно активно: этому способствует как высокий уровень цифровизации региона, так и большой интерес со стороны школ, поскольку предлагаемое нами решение учитывает все потребности образовательного процесса», — прокомментировал заместитель генерального директора ООО «Цифровое образование» (компания-разработчик «Сферума») Сергей Марданов.

«Сферум» позволяет учиться и общаться онлайн школьникам, учителям и родителям. Платформа основана на технологиях социальной сети «ВКонтакте», регистрация обеспечивается через единый центр авторизации VK Connect – простой и безопасный инструмент. «Ростелеком» обеспечивает цифровую инфраструктуру и интеграцию с государственными информационными системами. Пользоваться платформой можно через мобильное приложение «Сферума» для iOS и Android и на сайте.

Помимо Новосибирской области, пилотными регионами стали Алтайский и Пермский края, Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Омская, Сахалинская, Тюменская и Челябинская области, Ямало-Ненецкий автономный округ.

«Сферум» — это часть цифровой образовательной среды, которая создается Минпросвещения и Минцифры в соответствии с постановлением Правительства РФ. Информационно-коммуникационная платформа призвана сделать обучение, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и удобным.

Сейчас «Сферум» предлагает такие опции как групповые видеоконференции, чаты для учебы и общения, сообщества школ. В ближайшее время на платформе появится возможность регистрации пользователей, не имеющих мобильного телефона — опция важна для школьников младших классов. Также в «Сферуме» смогут регистрироваться родители, что поможет им быть в курсе успеваемости детей и проще контактировать с педагогами.

В дальнейшем платформа представит возможность проводить большие онлайн-мероприятия — до 10 тысяч участников одновременно получат возможность смотреть прямые трансляции школьных мероприятий.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком»

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Рубрики :

Регионы: Сибирский федеральный округ

Теги : телеком Сферум ПАО «Ростелеком» онлайн-образование Mail.ru Group


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