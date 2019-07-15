Нюансы розничной продажи алкогольных напитков обсудят на круглом столе

26 июля состоится круглый стол «Пути развития и актуальные вопросы розничной продажи разливного пива в Новосибирской области» с участием представителей пивоваренной отрасти, органов государственной власти, управления и контроля, общественности и СМИ. Сообщает пресс-служба компании «Балтика».

В повестке отраслевого круглого стола — вопросы розничной продажи пива, в частности — инициатива депутатов регионального заксобрания о введении дополнительных ограничений продажи пива в магазинах, расположенных в жилых домах Новосибирска и населенных пунктов области. Мероприятие позволит участникам пивной отрасли региона выйти на конструктивный диалог с представителями органов государственной власти, профильными экспертами по вопросам совершенствования законодательного регулирования рынка пива и исполнения действующих регуляторных норм, отмечается в сообщении.

Организатором мероприятия является Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. При участии новосибирской областной общественной организации продавцов и производителей пива и алкогольной продукции (ПИАП) и ООО «Пивоваренная компания «Балтика».

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Фото предоставлено организаторами