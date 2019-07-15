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Владимир Тонконог: заниматься нужно любимым делом

  • 15/07/2019, 10:53
Владимир Тонконог, директор ООO Дело «Вкуса», директор консалтингового агентства «Родные люди»

БизнесХаки

Предприниматель или чиновник? Как выбрать сферу бизнеса? Деньги или знания? Должен ли бизнес стать любимым делом?

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