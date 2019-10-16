«НЗРМ» получил более 1 млн рублей господдержки

Компания выплачивает почти по одному миллиону рублей купонного дохода в месяц по размещенным на Московской бирже ценным бумагам. В качестве участника программы господдержки малого и среднего бизнеса предприятие имеет право на субсидии из федерального бюджета. «Новосибирский завод резки металло» уже получил компенсацию по первым трем купонным выплатам в размере 1,1 млн рублей и обратился за возмещением еще трех прошедших выплат, сообщили в пресс-службе финансового консультанта ООО «Юнисервис Капитал».

— Для того, чтобы попасть в список субсидиантов, есть ряд условий. Например, эмитент должен относиться к предприятиям МСП, своевременно платить налоги и т.д. Когда отбор пройден, затраты компенсируют в первую очередь тем компаниям, которые осуществляют деятельность в приоритетных отраслях экономики – сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, производство и распределение электроэнергии, строительство, туризм и др. Минэкономразвития России возмещает только фактически понесенные и документально подтвержденные затраты по выплатам купона, совершенным в срок в полном объеме. Размер субсидий рассчитывается по специальной формуле, учитывающей установленную компанией ставку по выпуску облигаций, ключевую ставку Центробанка и другие параметры, — рассказали в пресс-службе компании.

Отмечается, что «НЗРМ» вошел в тройку первых участников программы, которая позволяет компаниям малой и средней капитализации получить компенсацию при размещении на бирже. В августе министерство объявило второй этап сбора заявок на субсидирование. Программа господдержки рассчитана до 2024 года. Поэтому завод резки металла, выпуск облигаций которого будет в обращении до августа 2022 г., при соблюдении всех условий может претендовать на постепенную компенсацию части выплат по всем 42-м купонным периодам.

Напомним, в марте «НЗРМ» привлек через эмиссию облигаций 80 млн рублей (RU000A1004Z9). Номинал ценной бумаги – 10 тыс. рублей. Купон выплачивается каждые 30 дней по ставке 15% годовых. В феврале 2020 г. состоится оферта. Срок обращения выпуска – 3,5 года.

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Юнисервис Капитал»