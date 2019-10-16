Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Уголовное дело бывших чиновников мэрии направлено в суд

Общий размер ущерба по делу о мошенничестве с муниципальным жильем составил более 160 млн. рублей.
  • 16/10/2019, 17:13
Уголовное дело бывших чиновников мэрии направлено в суд

Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших начальника управления по жилищным вопросам мэрии г. Новосибирска и его заместителя, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. Они обвиняются в совершении, соответственно, 25 и 52 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере организованной группой).

В пресс-службе уточнили, что обвинение по уголовному делу в совершении 7 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере организованной группой), также предъявлено индивидуальному предпринимателю.

— По версии следствия, с 2006 год по 2014 год участники преступной группы путем обмана и злоупотребления доверием мэра города Новосибирска незаконно завладели правами на 52 квартиры, принадлежащие муниципальному образованию (городу). В целях сокрытия своих действий обвиняемые сначала оформляли права на жилые помещения на приисканных ими граждан, а затем отчуждали объекты недвижимости по рыночным ценам добросовестным покупателям, — говорится в сообщении.

Общий размер ущерба от действий злоумышленников составил более 160 млн. рублей. Суд с целью возмещения причиненного преступлением ущерба наложил на имущество (недвижимость, иностранную валюту – евро, доллары и пр.) обвиняемых арест на общую сумму свыше 159 млн. рублей.

Уголовное дело рассмотрит по существу Центральный районный суд г. Новосибирска.

Фото: pixabay.com, автор- Schluesseldienst

Популярное с сайта

Почти 800 контейнерных поездов отправлено в Новосибирском регионе ЗСЖД

16/10/2019, 15:43
Отправление организованных контейнерных поездов сокращает время доставки грузов в 1,5 – 2 раза.
Адвокат приговорен к пяти годам лишения свободы за мошенничество с недвижимостью

Адвокат приговорен к пяти годам лишения свободы за мошенничество с недвижимостью

16/10/2019, 14:24
По версии следствия, он предоставлял деньги под залог недвижимости, а затем организовывал искусственную просрочку по выплате кредита.
Верховный суд встал на сторону завода «Экран» в деле о провалах напряжения

Верховный суд встал на сторону завода «Экран» в деле о провалах напряжения

16/10/2019, 14:05
Суд признал факт провала напряжения нарушением качества передаваемой абонентам электрической энергии.

Актуальный разговор

«Мы хотим построить систему MIT в России»

Все материалы
Новости

«Экология- Новосибирск» анонсировала пересмотр мусорного тарифа в 2020 году

16/10/2019, 19:35

Орфей спускается в ад

16/10/2019, 18:48

Каждый второй банковский клиент допускает техническую просрочку по кредиту

16/10/2019, 18:22

Общественники, эксперты и энергетики ищут компромисс

16/10/2019, 18:13

«НЗРМ» получил более 1 млн рублей господдержки

16/10/2019, 16:27

Почти 800 контейнерных поездов отправлено в Новосибирском регионе ЗСЖД

16/10/2019, 15:43

Адвокат приговорен к пяти годам лишения свободы за мошенничество с недвижимостью

16/10/2019, 14:24

Верховный суд встал на сторону завода «Экран» в деле о провалах напряжения

16/10/2019, 14:05

«Обувь России» разместила 3-летние биржевые облигации на 1,5 млрд рублей

16/10/2019, 13:52

Выбрать можно, отозвать нельзя

16/10/2019, 13:36

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

В долгостроях Новосибирска «зависли» интересы 8 тысяч человек

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска