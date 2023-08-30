С 1 сентября вступают в силу новые ограничения для автовладельцев

С 1 сентября водители авто могут быть штрафованы на 500 рублей за неработающую систему ABS, говорится в документе Кабмина, опубликованном на официальном портале правовой информации. Инспекторы ГИБДД будут определять неисправность по значку на приборной панели либо с помощью пиктограммы.

Кроме того, нельзя использовать несезонные шины. То есть, с июня по август включительно водителям легковых автомобилей и легких грузовиков строго запрещено использовать шипованную зимнюю резину, а с декабря по февраль — летнюю резину. Однако запрет на несезонную резину не касается «липучек», то есть зимних шин без шипов. Водителям грузовиков категорий N2 и N3 и автобусов категорий M2 и М3 без зимних шин зимой нужно иметь с собой цепи противоскольжения.

Среди новых ограничений также запрет на размещение предметов на лобовом стекле, которые могут ограничивать обзор водителю, включая видеорегистраторы, радар-детекторы и другие устройства.

Согласно документу, водителям, у которых световые приборы на автомобиле не функционируют должным образом или загрязнены, тоже будет грозить штраф. Также под запрет попадает использование источников света в фарах и фонарях, класс которых не соответствует предусмотренному в эксплуатационной документации.

Ранее редакция сообщала, что Госуслуги напомнят о штрафах ГИБДД, если автолюбитель согласится получать их в электронном виде.