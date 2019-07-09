ОАО «Новосибирскавтодор» приступает к реконструкции на 2-ой Станционной

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» компания ОАО «Новосибирскавтодор» приступила к реконструкции одной их ключевых улиц промышленной зоны г. Новосибирска – 2-ой Станционной, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что в июле ОАО «Новосибирскавтодор» приступает к реконструкции участка дороги от ул. Большая, 367/1 до ул. Большая, 582/1 (первый этап работ).

Общая протяженность реконструируемого участка – 500 погонных метров. Планируемая ширина пешеходной части тротуара – от 2,25 до 3 метров.

— Основная задача реконструкции данной магистрали – это качественное изменение конструкции дорожной одежды, которая будет выполняться за счет применения последних технологий в области дорожного строительства. К таковым относятся применение тканного и термоскреплённого геотекстиля, — рассказали в пресс-службе компании. — Отдельного внимания в рамках данной реконструкции заслужила ливневая канализация, которая будет выполнена из полипропиленовых гофрированных труб с двойной стенкой. Для отвода грунтовых вод по ул. Большой предусматривается подземный дренаж из двухслойной дренажной трубы.

Кроме того, будут внесены значительные изменения в организацию дорожного движения. Планируется установка новых дорожных знаков и направляющих устройств, нанесение горизонтальной разметки из белого термопластика, а на пешеходных переходах – белого и желтого цветов с добавлением световозвращающих шариков, монтаж разделительного дорожного ограничения.

В местах пересечения тротуаров с проезжей частью предусмотрено устройство пандусов для маломобильных групп населения. Кроме того, в планах устройство новых остановок общественного транспорта.

В пресс-службе рассказали, что значительную часть реконструкции объекта будут занимать работы по переустройству сетей водопровода, электросетей, сетей наружного освещения и газоснабжения. Кроме того, во время активной фазы работ движение будет ограничено до одной полосы в каждом направлении.

Фото: пресс-служба компании