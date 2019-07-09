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Toyota Corolla – самый продаваемый автомобиль в Новосибирске

Эксперты «Авито Авто» подвели итоги развития автомобильного рынка Новосибирска в II квартале 2019 года.
  • 09/07/2019, 18:18
Toyota Corolla – самый продаваемый автомобиль в Новосибирске

Во II квартале 2019 года в Новосибирске активнее всего покупали машины в четырех сегментах – средний класс, кроссоверы, малые автомобили и большие семейные авто –  суммарно на них пришлось 77,5% продаж. За год их доля выросла на 3,5 процентного пункта, отмечают эксперты «Авито Авто».

Средняя стоимость автомобилей спустя год выросла на 8,2% до 420 000 рублей. Дороже всех продаются кроссоверы – в среднем за 670 000 рублей, доступнее всего С-класс – 174 000 рублей.

Отмечается, что наиболее востребованным брендом в Новосибирске оказалась Toyota со средней ценой 450 000 рублей – на долю японского производителя пришлось 19,6% всех продаж. Второе место занимает отечественный автопром ВАЗ (LADA) со средней ценой 98 000 рублей, Nissan стал третьим – 349 000 рублей.

В топ-10 самых продаваемых моделей первое место занимает модель отечественного автопрома – Toyota Corolla. При этом самым дорогим автомобилем стал Toyota Camry, в среднем его покупали за 354 000 рублей. Дешевле всего продавалась LADA-21099 – за 55  000 рублей.

Фото: pixabay.com, автор- Goodfreephotos_com

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