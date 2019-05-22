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ОАО «РЖД» подписало соглашения о сотрудничестве с двумя угольными компаниями

Соглашением предусмотрено увеличение предъявляемых к перевозке грузов.
  • 22/05/2019, 19:21
ОАО «РЖД» подписало соглашения о сотрудничестве с двумя угольными компаниями

Сегодня в рамках VIII Международного Сибирского транспортного форума в Новосибирске Западно-Сибирская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» подписала соглашения о развитии транспортно-промышленного потенциала с двумя угольными компаниями. Подписи под документами поставили начальник магистрали Александр Грицай, управляющий директор ООО «Шахта им. С.Д.Тихова»  Иван Фадеев и генеральный директор ООО «УК Полысаевская» Сергей Мельников, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Отмечается, что партнерское соглашение с компанией «Шахта им. С.Д.Тихова» предусматривает увеличение предъявляемых к перевозке грузов до 2 млн тонн к 2021 году, соглашение с «Угольной  компанией Полысаевская» – до 14 млн тонн к 2025 году.

Соглашения подразумевают синхронизацию развития инфраструктуры угольных промышленных предприятий, в частности железнодорожных путей необщего пользования и погрузо-разгрузочных устройств,  и Западно-Сибирской магистрали.

Фото: Юлия Данилова

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