ОАО «РЖД» подписало соглашения о сотрудничестве с двумя угольными компаниями

Сегодня в рамках VIII Международного Сибирского транспортного форума в Новосибирске Западно-Сибирская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» подписала соглашения о развитии транспортно-промышленного потенциала с двумя угольными компаниями. Подписи под документами поставили начальник магистрали Александр Грицай, управляющий директор ООО «Шахта им. С.Д.Тихова» Иван Фадеев и генеральный директор ООО «УК Полысаевская» Сергей Мельников, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Отмечается, что партнерское соглашение с компанией «Шахта им. С.Д.Тихова» предусматривает увеличение предъявляемых к перевозке грузов до 2 млн тонн к 2021 году, соглашение с «Угольной компанией Полысаевская» – до 14 млн тонн к 2025 году.

Соглашения подразумевают синхронизацию развития инфраструктуры угольных промышленных предприятий, в частности железнодорожных путей необщего пользования и погрузо-разгрузочных устройств, и Западно-Сибирской магистрали.

Фото: Юлия Данилова