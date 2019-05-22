«Почта России» приступила к строительству логистического центра в Толмачево

— Очень важным проектом для нас является создание в районе Толмачево крупного почтово-логистического центра. Мы доказали себе и «Почте России», что Новосибирск — это центр входящей интернет-торговли, обработки посылок для всей России, — рассказал в рамках VIII Международного сибирского транспортного форума гендиректор ОАО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич.

Он напомнил, что в планах «Почты России» было строительство крупного почтово-логистического центра.

— Неделю назад началась реализация проекта. Подрядчик вышел на площадку. Подрядчик ответственный, мы оказываем полное содействие в реализации проекта, поэтому его планируется реализовать в сжатые сроки — через год, — добавил Янкилевич.

Площадь почтово-логистического центра составит 50 тысяч кв. м. Он будет рассчитан на сортировку 1 млн почтовых отправлений в сутки. Стоимость проекта — более 2,5 млрд руб.

В 2017 году пресс-служба макрорегиона «Сибирь» ФГУП «Почта России» сообщала, что общая площадь здания ЛПЦ будет составлять более 48 тысяч кв. м и включать производственный блок площадью 31,5 тысячи кв. м, складской блок площадью 9,6 тысячи кв. м и административно-бытовые блоки: почтовый площадью 5,8 тысячи кв. м и таможенный площадью 1,3 тысячи кв. м. Максимальная высота здания составит 14,7 м. Первоначально завершить строительство объекта планировалось в 2018 году.

Проектировкой терминала занималось ООО «Сибпроектэлектро». В конце прошлого года компания сдала документацию заказчику.

Всего за первый квартал 2019 года через ММПО Толмачево прошло почти 9 млн почтовых отправлений с товарным вложением, за весь прошлый год — почти 23 млн штук. 98% международных отправлений поступает из Китая.

Фото макрорегиона «Сибирь» ФГУП «Почта России»