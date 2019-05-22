«Почта России» приступила к строительству логистического центра в Толмачево

— Очень важным проектом для нас является создание в районе Толмачево крупного почтово-логистического центра. Мы доказали себе и «Почте России», что Новосибирск — это центр входящей интернет-торговли, обработки посылок для всей России, — рассказал в рамках VIII Международного сибирского транспортного форума гендиректор ОАО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич.
Он напомнил, что в планах «Почты России» было строительство крупного почтово-логистического центра.
— Неделю назад началась реализация проекта. Подрядчик вышел на площадку. Подрядчик ответственный, мы оказываем полное содействие в реализации проекта, поэтому его планируется реализовать в сжатые сроки — через год, — добавил Янкилевич.
Площадь почтово-логистического центра составит 50 тысяч кв. м. Он будет рассчитан на сортировку 1 млн почтовых отправлений в сутки. Стоимость проекта — более 2,5 млрд руб.
Проектировкой терминала занималось ООО «Сибпроектэлектро». В конце прошлого года компания сдала документацию заказчику.
Фото макрорегиона «Сибирь» ФГУП «Почта России»
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