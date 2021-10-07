Прокуроры проверили, как свинокомплекс «Кудряшовский» соблюдает природоохранное законодательство

Новосибирский межрайонный природоохранный прокурор Дмитрий Цуканов провел в акционерном обществе «Кудряшовское» проверку исполнения природоохранного законодательства, сообщила пресс-служба ведомства.
— Установлено, что общество эксплуатирует два объекта, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к I категории негативного воздействия на окружающую среду, — говорится в сообщении. — Вопреки Закону «Об охране окружающей среды» организация не применяет на этих объектах т.н. наилучшие доступные технологии, направленные на предотвращение и уменьшение эмиссии неприятного запаха от свиноводческого комплекса.
В природоохранной прокуратуре уточнили, что по закону «наилучшие доступные технологии» — это такая технология производства продукции, которая определяется на основе современных достижений науки (техники) и наилучшего сочетания критериев достижения целей охраны окружающей среды при условии наличия технической возможности ее применения.
Вышеуказанные технологии, в частности, предусмотренные приказами Росстандарта от 13.12.2017 №2819 и от 23.07.2019 №408-ст (ИТС 41-2017 и ГОСТ Р 113.15.01-2019), направлены на предотвращение (уменьшение) выбросов неприятного запаха от свиноводческих комплексов и ферм.
— Природоохранный прокурор внес директору АО «Кудряшовское» представление об устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды и природопользовании, — рассказали в пресс-службе ведомства.
На предприятии прокомментировали предписания прокуратуры.
— В настоящее время юристы и экологи предприятия изучают поступившие документы. Замечания предписания прокуратуры, которые мы в них видим, никак не связаны с запахами в черте города Новосибирска. В представлении прокуратуры речь идет о внедрении на свинокомплексе наилучших доступных технологий. На предприятии такие технологии уже используются и постоянно ведется работа по улучшению и совершенствованию техпроцессов. Важно не только четко соблюдать требования законодательства, но применять технологии, которые фактически снижают воздействие на окружающую среду. Именно такой подход используется предприятием для выбора и внедрения решений на уже действующих объектах, — заключили представители акционерного общества.
Фото: pixabay.com автор: Pexels
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