Экс-глава поселка в Новосибирской области стал фигурантом уголовного дела

Следственный отдел по Искитимскому району следственного управления СК России по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы органа местного самоуправления, который подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении 68-летнего экс-главы муниципального образования возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления, с причинением тяжких последствий).

— По данным следствия, в сентябре и декабре 2018 года администрация муниципального образования и юридическое лицо заключили муниципальные контракты на выполнение работ по строительству объектов капитального строительства, по результатам размещения закупки путем проведения открытого аукциона в электронной форме. Цена договоров составила свыше 8 млн. рублей. Подрядчик выполнил работы по строительству этих объектов и подписал акты о приемке выполненных работ, которые передал в администрацию рабочего поселка, — говорится в сообщении. — В нарушение требований законодательства и заключенных контрактов, фигурант по делу, не дождавшись положительных заключений экспертиз, в октябре 2018 года и январе 2019 года подписал акты о приемке выполненных работ, а также платежные поручения о перечислении в пользу организации из средств бюджета денежных средств в сумме свыше 8 млн. рублей, чем причинил материальный ущерб администрации поселка городского типа в Новосибирской области.

Уголовное дело возбуждено по материалам Управления ФСБ России по Новосибирской области.

В настоящее время расследование продолжается.

В нормативно-правовых актах, размещенных на сайте администрации поселка, указано, что в 2019 году главой муниципального образования был 68-летний Яков Ландайс. По данным СМИ, он занимал должность главы с марта 2010 года.