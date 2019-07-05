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Объекты теплоснабжения в Линево передали концессионеру

Инвестор в первые четыре года действия соглашения вложит не менее ста миллионов рублей.
  • 05/07/2019, 11:56
Объекты теплоснабжения в Линево передали концессионеру

Администрация р. п. Линево Искитимского района Новосибирской области и ООО «СибТЭК» подписали концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения рабочего поселка, сообщили в пресс-службе АИР  Новосибирской области.

По условиям соглашения, заключенного сроком на 25 лет, концессионер обязуется провести реконструкцию объектов, предназначенных для передачи тепловой энергии. Сумма инвестиций в первые четыре года действия соглашения — 105 млн рублей, не менее ста из которых вложит инвестор, остальное — местный бюджет.

Проект концессии сопровождал Центр развития государственно-частного партнерства, работающий на базе Агентства инвестиционного развития Новосибирской области (АИР).

р.п. Линево переведен на метод "альтернативной котельной"

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— Механизм государственно-частного партнерства позволяет привлечь необходимые средства для качественной модернизации коммунальной инфраструктуры. При сопровождении АИР подобные проекты были реализованы в городе Обь и поселке Маслянино. Потенциал механизма ГЧП может быть использован и другими муниципалитетами региона, — прокомментировал генеральный директор АИР Александр Зырянов.

Результатом концессии станет обновление объектов теплоснабжения поселка и обеспечение его жителей и организаций бесперебойной подачей тепла. Также инвестор будет осуществлять дальнейшую эксплуатацию объектов теплоснабжения.

Отмечается, что работы по реконструкции объектов теплоснабжения ООО «СибТЭК» планирует начать уже в этом году.

В настоящее время ООО «СибТЭК» является единой теплоснабжающей организацией рабочего поселка Линево.

Фото: Юлия Данилова

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