Вторая женщина-депутат выдвинулась в мэры Новосибирска

Конференция партии «Зелёные» выдвинула в качестве кандидата в мэры депутата заксобрания от фракции ЛДПР Дарью Украинцеву. Об этом сообщил эксперт фонда Новосибирская политика Николай Сальников, которого ранее депутат анонсировала в качестве идеолога своей предстоящей избирательной кампании.

— Сегодня выдвинули Дарью Украинцеву для участия в выборах мэра Новосибирска, — сообщает Сальников на своей странице в социальной сети. — В ближайшее время —регистрация в избиркоме.

Напомним, что о желании выдвигаться от партии «Зелёные» Украинцева заявляла месяц назад. До этого она покинула ряды ЛДПР, тем не менее, оставалась в составе фракции этой партии до окончания депутатских полномочий (сентябрь 2020 года).

Дарья Украинцева — вторая женщина-депутат, изъявившая желание участвовать в выборах мэра Новосибирска. Ранее партия «Российский общественный союз» выдвинула в качестве кандидата депутата горсовета Наталью Пинус, которая уже подала документы в избирательную комиссию.

Напомним, что выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября.

О своём желании участвовать заявили действующий глава города Анатолий Локоть (КПРФ), его экс-заместитель Данияр Сафиуллин «Родина», депутаты горсовета Наталья Пинус («Российский общественный союз») и Евгений Лебедев (ЛДПР), депутат Заксобрания Дарья Украинцева («Зелёные»), экс-чиновник регионального правительства Виктор Козодой («Справедливая Россия»), телеведущая Юлия Сапина («Гражданская платформа»), замдиректора МКУ «Управление гражданской защиты Бердска» Александр Трушакин (партия «Великое Отечество»), бизнесмен Сергей Проничев («Партия роста»), координатор штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко, гендиректор ООО «Адвокат – Плюс» Александр Гультяев и глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Южанин (партия Социальных реформ).

Из них зарегистрировались пятеро кандидатов – Сергей Бойко, Наталья Пинус, Алексей Южанин, Александр Трушакин и Александр Гультяев.

Фото со страницы Дарьи Украинцевой ВКонтакте