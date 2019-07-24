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Объем черного рынка нелегального табака составит порядка 2 млрд рублей

Власти Новосибирской области представят план мероприятий по борьбе с рынком нелегальных сигарет.
  • 24/07/2019, 19:04
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Проект плана мероприятий по борьбе с нелегальными сигаретами, включающий координацию правоохранительных органов, исполнительной власти и бизнеса, будет представлен губернатору Новосибирской области до конца года – определили участники круглого стола, прошедшего в Минпромторге, сообщили в Ассоциации малоформатной торговли.

Отмечается, что Новосибирская область входит в число регионов с наиболее высокой долей нелегальных сигарет – более 23%, а Новосибирск – в тройку лидеров среди городов-миллионников – каждая пятая пачка в городе является нелегальной, что в два раза выше, чем в среднем по России. По подсчетам экспертов, только за 5 месяцев 2019 года ущерб для федерального бюджета от нелегальной торговли табачными изделиями в регионе составляет порядка 500 млн. рублей.

Как подчеркнул министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, вопрос борьбы с нелегальными сигаретами будет поднят на комиссии при губернаторе региона, занимающейся противодействие незаконного оборота подакцизных товаров.

Одна из ключевых проблем Новосибирской области – отсутствие работающего механизма взаимодействия между компетентными органами по борьбе с торговлей нелегальными сигаретами, отметил он. По итогам года объем черного рынка нелегального табака составит порядка 2 млрд рублей – это деньги, выведенные из легального оборота, которые потеряет добросовестный бизнес и государство в виде налогов, подсчитали эксперты.

— У наших силовых структур недостаточно возможностей, чтобы бороться с нелегальной продажей: штрафы минимальные, вменяются только административные нарушения. Призываю выступить с законодательным инициативами, чтобы остановить вал нелегальной продукции, — отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей Новосибирской области Николай Мамулат.

Стратегическим решением проблемы эксперты считают изменение федерального законодательства в части ужесточения ответственности за оборот нелегальных сигарет, снижение максимального объема ввоза сигарет физлицом и другие меры, которые могли бы позволить правоохранительным органам получить достаточные инструменты для работы.

Бизнес-сообщество готово поддерживать мероприятия правительства доступными способами – собирая информацию о точках продаж нелегальных сигарет и распространяя культуру добросовестной торговли в своей среде. Мероприятия будут проходить в рамках проекта «Честный магазин» уже запущенного в Новосибирске – так, днем ранее активисты прошлись с рейдами по торговым точкам, где выявили факты продажи нелегальных сигарет даже в центре города.

— По последним опросам, 31% представителей малого бизнеса называют главной проблемой черный рынок. Впервые мы встречаем ситуацию, когда предприниматели видят ключевой барьер не в конкуренции с крупными сетями, а в незаконной торговле, —  сообщила вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева.

Отмечается, что абсолютное большинство нелегальных сигарет попадает в России с территории стран ЕАЭС через открытую границу. В Новосибирскую область в основном поставляют из Казахстана в силу близости границы, а также из Киргизии и даже Беларуси. Нелегальная продукция кратно дешевле легальных сигарет, с каждой пачки которых уплачивается акциз и налоги в размере порядка 62 рублей.

Фото: пресс-служба регионального минпромторга

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