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Инноваторов приглашают к участию в осенней сессии бизнес-ускорителя А:СТАРТ

Победители будут приглашены в бизнес-инкубатор, где они смогут развивать свои стартапы при поддержке Академпарка.
  • 24/07/2019, 18:36
Инноваторов приглашают к участию в осенней сессии бизнес-ускорителя А:СТАРТ

Технопарк Новосибирского Академгородка ведёт приём заявок на осеннюю сессию бизнес-ускорителя А:СТАРТ. С этого года акселерационная программа проходит в новом формате, который позволяет участникам совмещать бизнес-интенсивы и встречи с экспертами с работой или учебой, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что к участию в бизнес-ускорителе приглашаются предприниматели, студенты, ученые и разработчики, желающие реализовать проекты в сферах ИТ, приборостроения, нанотехнологий, биотехнологий и медицины, а также специалисты в области дизайна, маркетинга, менеджмента и других.

Программа А:СТАРТ включает два интенсивных образовательных блока. Первый блок пройдет с 4 по 6 октября 2019 года. Второй – с 25 по 27 октября 2019 года. Работа над проектами проходит в выходные дни. Между блоками предусмотрены этапы самостоятельной работы над проектами и еженедельные трекшн-митинги и консультации с экспертами.

Как отметил руководитель бизнес-инкубатора Академпарка, программный директор А:СТАРТ Алексей Старостин, весной был проведен бизнес-ускоритель А:СТАРТ в новом формате.

 — Почти шесть недель проектные команды работали по выходным на площадке Академпарка, а в будние дни выходили в поля и применяли полученные на интенсивах и трекшн-митингах инструменты на практике, — рассказал он. —   Мы ориентируем участников как можно скорее выходить из зоны комфорта и делать первые продажи, выстраивать свой бизнес не только в голове, но и на практике, получать конкретные результаты, подтверждённые цифрами показателей. Именно такие команды, по нашему опыту и по опыту российских и зарубежных акселераторов, максимально быстро проходят «долину смерти» и добиваются успеха.

Алексей Старостин подчеркнул, что осенью бизнес-ускоритель А:СТАРТ пройдет в таком же формате.

—  Основной упор на первом интенсиве будет сделан на верификацию гипотез рынком, на втором займемся выстраиванием работающего бизнеса на базе разовых продаж. Также мы планируем уделить больше внимания развитию коммуникативных навыков уже в первом блоке – как показала практика, чем раньше проектная команда перестанет замыкаться на внутренних процессах и фокусироваться на разработке, а займется общением с потенциальными заказчиками, тем больше у нее шансов на удачный старт, — говорит Алексей Старостин.

Отмечается, что финальные защиты проектов пройдут 14 ноября 2019 года. Победители будут приглашены в бизнес-инкубатор, где они смогут развивать свои стартапы при поддержке Академпарка.

Подать заявку на участие можно на сайте.

Кроме того, для проработки идей и проектов, подготовки к участию в бизнес-ускорителе любой желающий может посетить цикл бесплатных тренингов по технологическому предпринимательству – преакселератор А:СТАРТ. Следите за новостями на сайте бизнес-ускорителя.

Фото: Юлия Данилова

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