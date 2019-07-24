«Делать генплан города до 2030 года — неправильно»

До конца 2019 года мэрия Новосибирска должна представить горожанам на публичных слушаниях изменения в генплан Новосибирска. Они станут одним из инструментов реализации стратегии развития города до 2030 года. Принятый в 2007 году генплан сейчас не учитывает такие параметры, как численность населения города, темпы его роста, ряд принципиальных изменений федерального законодательства.

— Когда в 2007 году принимался генплан, разработчики исходили из того, что численность населения не будет превышать 1,5 млн человек, — приводит данные мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Но мы уже прошли «планку» в 1,6 млн человек. «Замаячило» 2 млн, особенно с учетом миграционных связей.

По словам главы города, изменения произошли и в сфере промышленного производства. Надежды разработчиков в 2007 году на то, что в городе уже не будет производства, а промплощадки уйдут под застройку, не оправдались. Несмотря не то, что непосредственно производственная зона с 2007 года уменьшилась с 8,2 до 6,4%, логистическо-складской комплекс тем не менее прирос на 1%.

— Мы сталкиваемся с тем, что в документации через действующее предприятие пролегает улица, — говорит мэр. — Конечно, происходит сокращение производственных площадок, но не их ликвидация. Да, часть территории уходит под застройку. Но при этом на основной территории сохраняется производство. Поэтому здесь тоже требуется более четкое понимание сегодняшних реалий.

Другое направление, которое должно найти свое отражение в городском генплане, — это земли 180 садовых обществ, их ранее также предполагалось частично отдать под застройку, а частично сохранить как зеленые зоны. Однако этому воспрепятствовал закон о дачной амнистии, и в результате дачники оформили свои участки в собственность. По словам мэра, хоть они и существуют в пределах города, застройка их обходит.

Предполагается, что, помимо дачных обществ, проект генплана будет учитывать уже сформированные городские зеленые зоны, а также ряд федеральных земель, передаваемых городу для развития через Банк Дом.РФ. Это поселок Клюквенный (170 га), поселок «Радиостанция» в Первомайском районе (54 га) и военный городок в Октябрьском районе (85 га).

Следующим пунктом генплана станет комплексное развитие территорий, в настоящее время занятых ветхим и аварийным жильем.

— В плане 2007 года было предусмотрено увеличение границ Новосибирска, — рассказывает начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев.— Но с принятием закона об агломерации, границы меняться не будут. Поэтому мы планируем более активное освоение территорий внутри города. Это, в первую очередь, касается территорий, занятых ветхим и аварийным фондом.

Наконец, последний блок изменений генплана Новосибирска связан с развитием городской инфраструктуры.

— В рамках федерального градостроительного законодательства утверждены три программы: программа развития социальной инфраструктуры, инженерной инфраструктуры и транспортной инфраструктуры, — говорит Кондратьев. — Предполагается формирование и фиксирование в генплане сети транспортно-пересадочных узлов. В основном это существующие узлы, связанные с работой железной дороги и общественного транспорта города Новосибирска. Также это перспективные узлы и узлы на крупных магистралях.

О необходимости актуализации городского генплана говорят и эксперты. Однако отмечают, несмотря на, казалось бы, масштабный проект, предпосылок для революционных преобразований пока не видно.

— Нужно предугадать экономику, изучить принципы развития городов не только в России, но и за рубежом, предугадать, какие функции появятся через 15–20 лет, — говорит главный архитектор ООО «АкадемСтройПроект», член Союза архитекторов России Артур Лотарев. — Генплан — это минимум 30 лет. Если целенаправленно заложить вектор изменений, то в 2050 году мы получим другой город. Быстрее не получится. Делать генплан города до 2030 года — это неправильно. Мы должны увидеть Новосибирск 2050 года с учетом мирового плана развития городов. Мы должны понимать, он у нас расширяется в сторону или растет вверх? Это тоже нужно решить на уровне концепции развития города. Сейчас город расползается во все стороны, а должен оставаться более компактным, потому что все-таки не такой уж у нас мягкий климат и система инженерных коммуникаций изношена. Поэтому здесь должен быть заложен принцип реконструкции инженерных систем и уплотнения самого города.

Собеседник издания приводит в пример европейский опыт, позволивший решить такую наболевшую для новосибирцев проблему, как «маятниковая миграция» или, проще говоря, пробки по пути в центр с застраиваемых окраин утром и обратно вечером.

— В Европе эти вопросы решаются на законодательном уровне, — рассказывает архитектор. — Например, по закону, если в Берлине строится здание, то первый этаж обязательно отдается под ритейл, кафе, рестораны либо магазины. Второй и третий этажи — под офисы, остальные — это жилье. Половина здания несет в себе функции, которые могут дать работу жильцам. Второй вариант — разбавлять жилые районы функционалами, позволяющими организовать там рабочие места. По расчетам специалистов, примерно 10—15% мест можно организовывать в шаговой доступности, если заложить в проектах жилых районов эти функции. Другой вариант — развитие транспортной инфраструктуры. Это метро, скоростные трамваи, выделенные полосы движения общественного транспорта, велодорожки.

Вопрос актуализации генплана уже на протяжении длительного времени интересует и депутатский корпус.

— Мы говорим об этом не один год, — рассказывает председатель комиссии горсовета Новосибирска по градостроительству Дмитрий Дамаев. — Во-первых, надо разобраться с частным сектором. Сейчас город определяется: какие сегменты частного сектора уйдут, а какие останутся, и там никаких изменений уже не будет. Далее, необходимо посмотреть развязки в городе. Много проектов планировок в течение времени и при стыковке выявляли замечания. Хотелось бы, чтобы они были устранены. Опять же, хотелось бы видеть, в каких местах наш город будет развиваться в плане социальной инфраструктуры. Город активно строится, периферия развивается, а программа социальной инфраструктуры пытается адаптироваться под изменения, но хотелось бы, чтобы это было предусмотрено генпланом.

В то же время, по словам собеседника издания, депутатское сообщество продолжает задаваться вопросом: насколько предполагаемые проекты реалистичны как минимум в плане финансового наполнения.

— Достаточно четкого ответа мы пока не получили, — говорит Дамаев. — Мы внесли изменения, которые позволят решить хотя бы частично транспортную проблему отдаленных районов. Насколько эта программа будет насыщена деньгами, насколько муниципалитет сможет эти деньги получить и освоить? Потому что мы сами видим, как у нас «буксуют» даже крупные федеральные проекты. Думаю, в течение полутора-двух лет будет понятно. Нынешние бюджетные условия оставляют желать лучшего, город живет в долг. Долг из года в год увеличивается, на что идут деньги — непонятно: не вижу крупных проектов, на которые можно было бы списать возрастающую задолженность и, как я понимаю, мы просто проедаем деньги.

По информации мэрии Новосибирска, согласно генплану до 2030 года планируется активное освоение внутригородских территорий, в частности, занятых ветхим и аварийным фондом. Так, на 1 января 2019 года аварийными признаны 297 домов. Из них 174 уже размещены в программе расселения ветхого и аварийного фонда и должны быть расселены до 2023 года. Также предусматривается административно-жилое многоэтажное строительство. На сегодняшний день для этих целей обозначено 90 территорий, одна из них — вокруг строящегося волейбольного центра.

Фото пресс-центра мэрии Новосибирска