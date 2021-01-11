Объем федеральной поддержки регионам вырос вдвое

В правительстве Новосибирской области переоценили уровень собственных доходов бюджета. Об этом в ходе первого в 2021 году оперативного совещания сообщил глава регионального Минфина Виталий Голубенко. По информации, озвученной министром, изначально область ориентировалась на заданную федералами планку роста доходов в 112%, тогда как в реальности этот показатель составил чуть более 109%.

— В связи с этим в апреле мы ждем решение правительства РФ по поддержке регионов из-за снижения собственных доходов, — сообщает руководитель Минфина. — Соответственно, объем этой поддержки будет определять дальнейшую судьбу недоведенных на сегодня лимитов. Пока же в плане по собственным доходам в 140 млрд рублей наш прогноз только в 138 млрд рублей. По этой цифре будем ориентироваться в первом квартале. Ориентировки по потребностям в расходах на январь — 11,7 млрд.

При этом основные задачи, на которые в регионе ожидают дополнительное федеральное финансирование, с одной стороны связаны с расчетами с поставщиками топливно-энергетических ресурсов (1,2 млрд.), с другой — касаются сферы здравоохранения: перечисление платежей в ФОМС за неработающее население для того, чтобы в дальнейшем через финансирование из ФОМС обеспечить своевременную выплату зарплаты медработникам.

Стоит отметить, что, по данным областного Минфина, объем федеральной поддержки региону в 2020 году вырос практически вдвое, по сравнению с 2019 годом, в то время как доля собственных доходов, наоборот, сократилась.

— Основной прирост доходов произошел за счет перечисления безвозмездных поступлений из федерального бюджета, — говорит Виталий Голубенко. — По сравнению с 2019 годом, этот объем практически удвоился. Мы получили 68 млрд рублей (+33 млрд). В основном расходы — это меры, связанные с антивирусными мероприятиями. Общее недопоступление собственных доходов составило 8,5 млрд рублей. Из них 5,3 млрд — по налогу на прибыль.

По информации правительства Новосибирской области, по итогам 2020 года в доходную часть бюджета получены 194,3 млрд, в том числе собственных доходов в 126,2 млрд. План по собственным доходам выполнен на 94% с динамикой на уровне 101% к 2019 году. Расходная часть бюджета профинансирована на 199 млрд рублей (95% от плана). Динамика расходов возросла — 120% (+33 млрд). Дефицит — 4,8 млрд. Госдолг увеличился на 4,4 млрд и достиг отметки 48,6 млрд (38,5% собственных доходов).

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области