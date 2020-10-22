Объем инвестиций в основной капитал в регионе может просесть на 17%

— С точки зрения инвестиций в основной капитал по итогам 2020 года мы планируем падение на 17,5% и восстановление только с 2021 года, — сообщил на внеочередном заседании правительства Новосибирской области министр экономического развития региона Лев Решетников.

Судя по данным 6 месяцев 2020 года, приведенным чиновником, в регионе пока идет прирост инвестиций в основной капитал — на 15,2% к аналогичному периоду 2019 года. Для сравнения: в России в целом наблюдается падение этого показателя на 4%.

— В структуре инвестиций в основной капитал 2019 года из 248 млрд рублей 53,6% занимают собственные средства компаний, 46,4% — привлеченные. Причем доля собственных постоянно растет, — констатировал Решетников.

В структуре заемных средств на кредиты по итогам 2019 года приходятся менее 7%, а на привлечение средств через эмиссию акций и облигаций — около 8%.

— Это очень интересный факт, который требует дополнительного изучения. Мы стараемся принимать соответствующие меры господдержки в этом направлении. Это хороший сигнал для развития финансового рынка, — подчеркнул Решетников.

По прогнозам ведомства, в 2021 году динамика инвестиций в основной капитал в регионе составит 101% к уровню 2020 года, в 2022 году — 102%, в 2023-м — 102,2%.

Фото пресс-службы правительства