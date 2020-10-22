Рекламодателям

Новосибирская «стройка» упала на 30%

  • 22/10/2020, 10:00
Автор: Юлия Данилова
crash
Кто виноват и что делать?

По данным Минэкономразвития Новосибирской области, объем производства по виду деятельности «строительство» в регионе в 2020 году упал на 30%. Несмотря на то, что отрасль была на карантине всего неделю, а также получила ликвидность за счет господдержки в виде запуска льготной программы ипотеки на новостройки, благодаря которой каждый месяц приносит новые рекорды по выданным населению займам на покупку жилья. Министр Лев Решетников затруднился оценить, с чем связана отрицательная динамика, но отметил, что область не выполняет показатели по сдаче жилья, прописанные в нацпроекте. Опрошенные Infopro54 застройщики сообщили, что их эти результаты не удивляют, а некоторые собеседники заявили: «Реальные цифры могут быть гораздо хуже объявленных, просто сейчас сверху поступила разнарядка сильно не пугать народ, и без того задерганный пандемией». Что касается показателей по сдаче жилья, то застройщики еще в конце 2019 года предупреждали — эти задачи нереальны.

Итак, в чем же причины падения строительного рынка региона в 2020 году по версии его непосредственных участников?

Падение — не сюрприз

По наблюдениям президента Группы «Мета» Владимира Мартыненкова, сильно просел за время пандемии сегмент отделочных работ, который тоже входит в отрасль «строительство» и занимает в ней существенную долю.

— Из-за закрытых границ на региональном рынке резко сократилось количество трудовых мигрантов, задействованных на отделочных работах. Дефицит привел к росту цен на их услуги. К примеру, я нанимал летом для отделки частного дома бригаду из Барабинска. Цены они выставили выше, чем коллеги из Узбекистана или Таджикистана, а работали в 4 раза дольше, потому что их «рвали на части» и они вели отделку сразу на нескольких объектах, — говорит Мартыненков. — С другой стороны, очень много частных собственников из Новосибирска на лето переехали в загородные дома или на дачи и отменили запланированные строительные работы, что также сказалось на общей статистике рынка.

Президент ГК «SKY Group» Владимир Литвинов напомнил, что еще весной он прогнозировал: затяжной период пандемии приведет к сокращению количества подрядных организаций, занимающихся производством и поставкой строительных материалов, что сформирует дефицит и рост цен. Наиболее заметной эта динамика будет по материалам, комплектующим и оборудованию, которые поставляются из Китая. Фактически так и произошло.

— Дураков строить больше, чем может переварить потребитель, сегодня уже нет. У тех, кто вовремя это не понял, стройки «заморожены», — констатирует Литвинов. — Вряд ли строительство сегодня можно считать привлекательным бизнесом. Давайте называть вещи своими именами. Инвестиционная привлекательность стройки для девелоперов, которые приходивших на рынок «делать деньги», упала. Сейчас строительство жилья — просто ежедневная работа для обеспечения потребностей людей по месту проживания, а не хайп, на котором можно заработать.

Директор по управлению проектами и инвестициями ГК «ЁЛКА девелопмент» Максим Марков также считает, что большинство застройщиков в условиях пандемии решили не принимать на себя новые риски. Об этом свидетельствует и факт сокращения объема ввода в стройку новых проектов.

Управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков добавляет, что в условиях снижения покупательской способности — реальные доходы населения упали за первые месяцы года на 5-7% — иного результата по развитию строительного рынка региона ожидать и не приходилось.

214-ФЗ виноват!

И все-таки ключевой причиной проседания в 2020 году регионального строительного рынка в целом и сегмента жилищного строительства в частности опрошенные эксперты назвали не пандемию, связанные с ней ограничения и т.д., а 214-ФЗ: введение эскроу-счетов и проектного финансирования.

— Прекрасно, что министр экономического развития Новосибирской области обладает данными падения строительной отрасли в регионе и озвучил их публично. Я уже полтора года предупреждал об этих последствиях введения 214–ФЗ, и вот они реализовались, — констатирует генеральный директор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский. — Несмотря на бравурные заявления ЦБ РФ и прочих ответственных лиц, банковская система России по-прежнему не готова к проектному финансированию. Для большинства региональных строителей этот инструмент недоступен. Кроме того, для строителей эта тема обязательная, а для банков — факультативная. Они могут не входить в нее — и не входят. Фактически на рынке Новосибирска с 214-ФЗ в полный рост работает Сбербанк (который с недавних пор уже не совсем банк), а также пытается «стричь купоны» Дом.РФ. Остальные либо раскачиваются, либо игнорируют.

Максим Марков также называет 214-ФЗ превалирующей причиной просадки отрасли. Он напоминает, что по закону деньги от продаж квартир в домах застройщиков сейчас аккумулируются на эскроу-счетах банков, сама стройка ведется за счет проектного финансирования, то есть деньги компаниям банки выдают дозировано — под стройку. А деньги дольщиков, размещенные на эскроу-счетах (используемые застройщиками ранее), они могут привлекать только после завершения и сдачи объекта.

— Внутри платежей за квартиры заложена прибыль застройщика, которую ранее он, не «залезая в карман» проекта, мог использовать на приобретение новых земельных участков, заказывать по ним ПСД, в том числе инженерных сетей, тянуть эти сети. Сейчас эти возможности перекрыты, — говорит эксперт.

Владимир Мартыненков также говорит о дефиците ликвидности на рынке, даже несмотря на рост продаж за счет льготной ипотеки.

— Мы продаем жилье с профицитом, а прибыль изъять до погашения кредита банку не можем. То есть ресурсов на то, чтобы параллельно выстраивать свои проекты, не всегда хватает, только последовательно. Вот и получается: спрос сейчас позволяет реализовать в два раза больше квадратных метров, а фактически это сделать невозможно. Предложений на рынке недостаточно. Никто в 2019 году не мог спрогнозировать пандемию и тот факт, что руководство страны оперативно запустит такой эффективный инструмент поддержки отрасли, как льготная ипотека, — рассуждает Мартыненков. — Например, год назад у нас был избыток по квартирам, и мы притормаживали запуск некоторых проектов. Сейчас на флагманском объекте «Ясный берег» нам не хватает запаса по квартирам. Мы в экстренном порядке запускаем вторую очередь дома-«волны», хотя планировали выходить на площадку в 2021 году. Неудовлетворенный спрос очень большой.

Кстати, по мнению экспертов, именно сложившаяся на рынке ситуация — высокий спрос и дефицит предложения — приводят к росту цены квадратного метра.

Как считает Владимир Мартыненков, 214-ФЗ и льготная ипотека благотворно сказались только на топ-20 застройщиках региона. Как правило, эти компании уже работали с банками по проектному финансированию, и им было не так сложно ввести в работу эскроу-счета. Около 30% региональных застройщиков не смогли это сделать или все еще находятся в процессе перестройки своих процессов.

— Сегодняшнее проектное финансирование с эскроу-счетами — это уже не арифметика, а высшая математика. У нас в компании есть крутой специалист с экономическим образованием, который отлично работает с финансовыми моделями и банками. У нас есть свои ноу-хау по этой теме. Но такие профи по карману далеко не всем, — рассуждает собеседник Infopro54. — Дело в том, что в рамках 214-ФЗ банки начали анализировать экономическую состоятельность объектов, и часть проектов, расположенных на окраинах в несуразных форматах, просто не могут через этот фильтр пройти. Я с кризиса 2008 года говорю о необходимости такого тестирования для строительного рынка недвижимости Новосибирска. Сколько у нас объектов было заморожено не потому, что застройщики хотели украсть деньги дольщиков, а из-за неграмотно просчитанной экономики проекта.

Игорь Белокобыльский добавляет, что постановление ЦБ РФ №590 установило границы для стресс-тестирования экономических моделей объектов застройщиков. Они должны выдерживать снижение спроса и повышение себестоимости. По его наблюдению, львиная доля региональных проектов, проходя через такую модель, становится отрицательной.

Умеренный пессимизм

По мнению Максима Маркова, для закрытия образовавшегося на рынке разрыва денежных средств нужны альтернативные финансовые инструменты, чтобы застройщики могли начинать работать по другим проектам.

— К примеру, мы, как застройщики, вложили ресурсы в один проект — и не можем начинать другой, пока его не закончим, так как все средства находятся в банке. Мы разработали финансовую модель, в рамках которой привлекаем к реализации новых проектов инвесторов — они становятся ключевыми акционерами объектов. Другой альтернативы сейчас нет, — констатирует эксперт. — Но не все застройщики такие живчики. У них нет задачи сильно развиваться на рискованном рынке, государство ограничило их в структуре доходности, поэтому они спокойно сидят и ждут. Тем более что в связи с ростом стоимости квадратного метра у них все хорошо с экономикой. Пока не будет альтернативных финансовых инструментов, которые станут стимулировать аппетит к риску, интерес к вводу новых проектов, строительная отрасль не будет расти.

Игорь Белокобыльский уверен: строительный рынок нуждается в изменении законодательства на самом высоком уровне, но об этом никто «даже не чешется».

— В перечень комиссий, занимающихся внесением изменений в законодательство РФ, даже не входит комиссия по адаптации строительного рынка к проектному финансированию, — подчеркивает гендиректор ГК «Стрижи». — Этого вопроса нет на повестке дня. По одной простой причине: внутри Садового кольца маржинальность строительства такая, что все более-менее адекватные застройщики могут пройти проектное финансирование. А регионы никого не интересуют.

Прогнозируя развитие ситуации на строительном рынке региона, Сергей Дьячков отмечает, что не видит потенциала для роста рынка в ближайшие год-два.

— Меньше денег на руках у населения плюс усложнение системы рынка — меньше строится, поскольку покупать (даже с учетом целевого кредитования) станут меньше. А покупать (и брать целевых кредитов) станут меньше потому, что отдавать кредиты будет нечем. Иными словами, впереди нас, скорее всего, ждет серьезный кризис перепроизводства жилья, сопряженный с обнищанием покупателей, — резюмирует эксперт.

Владимир Литвинов также не исключает падения спроса в связи с ростом безработицы, падением доходов у малого бизнеса из-за пандемии, ослаблением нацвалюты с точки зрения накопления средств.

— Закончится поток граждан, которые хотели бы вложиться в недвижимость при повышенном курсе валюты. В итоге стагнация затронет банки, так как увеличится количество невозвратных кредитов, что приведет к повышению ставок, а сохранение ставки по ипотеке на приемлемом уровне — сегодня ключевой фактор для застройщиков, — поясняет Литвинов.

Фото: pixabay.com, автор- geralt

3 633

Новости компаний

Каталог недвижимости

Центр обслуживания клиентов АО «РЭС» прекращает очный прием

22/10/2020, 13:13

Онлайн-обслуживание: быстро, удобно и безопасно

22/10/2020, 13:06

Клиенты Банка УРАЛСИБ и СК «УРАЛСИБ Жизнь» за 6 месяцев получили инвестиционный доход до 4,27%

22/10/2020, 10:23

Свой дом за городом по ставке 3% годовых

21/10/2020, 12:58

Популярное с сайта

За девять месяцев в Новосибирской области оформлено более 57 тысяч ипотек

21/10/2020, 17:50
Это на 9% больше, чем в прошлом году.

ЖК «Расцветай на Маркса»: комфортная жизнь на «новом» левобережье

21/10/2020, 15:55
Левый берег Новосибирска с каждым годом развивается все динамичнее. На участке площадью более 12 га полным ходом идет строительство ледовой арены, рассчитанной на 10 тысяч зрителей, и станции метро «Спортивная». Эти два объекта не только украсят город, сделают его инфраструктуру еще удобнее, но и способствуют повышению ценности и инвестиционной привлекательности жилья в этой локации.

Еще 186 случаев коронавируса выявлено в Новосибирской области

21/10/2020, 12:51
Скончались три пациента.

Актуальный разговор

На каких финансовых инструментах можно было заработать в пандемию

Все материалы
Лента новостей

Организациям торговли региона прогнозируют потерю оборота на 150 млрд рублей

22/10/2020, 13:00

180 случаев коронавируса выявили в Новосибирской области за сутки

22/10/2020, 12:45

Население Новосибирской области сокращается

22/10/2020, 11:24

Объем производства в АПК региона может сократиться

22/10/2020, 10:27
Новости Сибири

Таможенники Сибири выявили нарушений валютного законодательства на 2,7 млрд рублей

21/10/2020, 12:11

Более 2,5 тысяч км сибирских рек загрязнены компаниями, добывающими золото

20/10/2020, 11:32

Старшеклассников Томской области отправят на каникулы с 19 октября

15/10/2020, 15:07

Экономика

В регионе снова вводятся частичные ограничения для предприятий общепита

Новосибирских больных коронавирусом примут федералы

Сколько обращений новосибирских предпринимателей за господдержкой одобрены?

Строительная отрасль в регионе просела на 30%, а сфера услуг — на 18%.

Новые правила: меньше соцобъектов, больше жилой застройки

Финансы

Пандемия больно бьет по платежеспособности заемщиков

«Процесс непрерывных улучшений в банке должен идти во всех направлениях»

Михаил Задорнов: Реальность оказалась гораздо лучше прогнозов

Станислав Могильников: Все происходит как по экономическому букварю

Курс евро на ММВБ повышался до 90,1 руб

Политика

Заксобрание самоизолируется официально

Евросоюз ввел санкции против Сергея Меняйло из-за Навального

Изъять за 24 часа

«Яблоко» требует вернуть второй тур выборов мэра Новосибирска

Мэр избегает комментариев об уголовных делах подчиненных

Недвижимость

«ЁЛКА девелопмент» выходит на рынок пригородного жилья

Эффект 13 этажа

Прилавок застройщиков почти опустел

Малая урбанизация поранилась о грани кадастровых проблем

ГК «Sky Group» готовит еще один проект в Краснодаре

Технологии

Ростех выводит на рынки ЕС новые оптические прицелы

В НГТУ НЭТИ создадут мощную автономную фотовспышку с возможностью самонастройки

HTML5-баннеры: методы разработки

Сибирских бизнесменов научат защищаться от хакеров

IT- команды из Новосибирской области стали победителями третьего полуфинала «Цифрового прорыва»

Телекоммуникации

В Новосибирске заметно выросли продажи мобильных телефонов

Продажи смартфонов золотого цвета упали в Новосибирске в семь раз

Новосибирская область может стать флагманским регионом IT-эволюции

МТС создал цифровой офис в Новосибирской области

Связь 4G МегаФона появилась еще в 23 населенных пунктах Новосибирской области

Агропром

Объем производства в АПК региона может сократиться

Научно-технический совет регионального минсельхоза решил поддержать шесть инновационных проектов

Кооператив «Молоко Сибири» из Чулымского района получит почти 20 млн рублей

Зерно нового урожая пошло на экспорт

Сельхозпроизводители региона снизили цены на свою продукцию

Транспорт

Автомобили на газе становятся популярнее

Аэропорт «Толмачево» обслужил в сентябре более 537,7 тысяч пассажиров

FESCO доставила из Новосибирска в Якутию 300 TEU

Новосибирцам начислено 2,3 млрд рублей транспортного налога

На Восточный обход могут зайти инорегиональные игроки

Медицина

Еще 186 случаев коронавируса выявлено в Новосибирской области

Три социальных учреждения города перепрофилируют для нужд областного минздрава

В Новосибирской области зарегистрировано еще 169 случаев коронавируса

В регионе отдадут под «ковидных больных» еще 992 койкоместа

В Новосибирской области 157 новых случаев коронавируса

Авто

В Новосибирской области в сентябре выдано более тысячи автокредитов

Автомобили на газе становятся популярнее

Почти половина новосибирцев тратит на машину порядка 5 тысяч рублей в месяц

В Новосибирской области на 30% выросли продажи подержанных автомобилей

В августе новосибирцы взяли более 1,2 тысяч автокредитов

Туризм

Яндекс Путешествия выяснили, куда поедут новосибирцы с кэшбэком

Алтай остался самым популярным местом отдыха новосибирцев в 2020 году

В России возобновляют программу туристического кэшбэка

Предпринимателям сферы туризма предлагают гранты

В Новосибирске сократилось количество компаний на рынке внутреннего туризма

Общество

180 случаев коронавируса выявили в Новосибирской области за сутки

Население Новосибирской области сокращается

Еще 186 случаев коронавируса выявлено в Новосибирской области

Непошлое

Подростку требуется специализированное кресло-коляска

Стиль жизни

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Россиянка родом из Новосибирска выиграла международный конкурс красоты

Коллективное подсознательное, коллективное подземное

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru  (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

×
Андрей Травников

Мэр Новосибирска. В сентябре второй раз выиграл выборы на пост главы города. Добился увеличения в бюджет города налогов (УСН), ранее поступавших в областной бюджет

×
Андрей Шимкив

Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

×
Андрей Панферов

В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

×
Сергей Бойко

Координатор регионального штаба Алексея Навального в Новосибирске. Получил второе место на выборах мэра города. Заявил о готовности принять участие в выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

×
Наталья Пинуc

Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.

×
Антон Горестов

Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.

×
Александр Лубенец

Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

×
Игорь Дедюхин

Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.

×
Борис Горкунов

Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.

×
Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

×
Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

×
Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

×
Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

×
Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

×
Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

×
Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

×
ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

×
Правила голосования

 

В голосовании принимают участие читатели информационно-аналитического портала Infopro54.ru. 
Голосование является независимым и анонимным.
Выбирайте в трех номинациях наиболее достойные персон и проекты с вашей точки зрения. Голосование продлится до 31 января 2020 года. 
После этого редакция портала Infopro54.ru подвеет итоги голосования.
Чтобы получить информацию о персоне или проекте,  нужно нажать на подпись под фотографией.
Важное условие: один читатель может выбрать только 1 номинацию в каждой категории.

 

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Извините! Страница пока в разработке!

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Верховенство российского права

Речь идёт о том, что российское законодательство предлагается сделать приоритетным над международными правовыми нормами и регламентами. То есть Конституционный суд будет давать оценку всем решениям международных организаций, и если они окажутся противоречащими Конституции РФ, их реализация на территории России станет невозможной.

×
Ограничения в гражданстве для должностных лиц

Членам Правительства РФ, Совета Федерации, судьям, депутатам Госдумы, государственным служащим будут запрещёны вид на жительство или гражданство иностранного государства.

×
Ужесточение требований к кандидату в президенты

Главой государства гражданин сможет избираться не более двух раз, вне зависимости от того, следуют сроки подряд или нет. Также кандидат в президенты должен проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь гражданства или вида на жительство иностранного государства.

×
Закрепление роли Госсовета

Вместо консультативной функции Государственный совет, состоящий из руководителей Совета Федерации, Государственной думы, лидеров её фракций и высших должностных лиц субъектов Федерации, будет наделён полномочиями по определению основных направлений государственной политики и координации работы органов государственной власти.

×
Отклонение президентом законов

Президент сможет отклонить принятый Госдумой закон через Конституционный суд РФ. Но это в случае, если суд признает его противоречащим Конституции.

×
Увеличение полномочий Совета Федерации и Государственной думы

После внесения поправок Совет Федерации, помимо текущих своих полномочий, сможет назначать судей и председателей судов и отстранять их от должности, а также консультировать президента относительно кандидатур на должности министров и прокуроров субъектов РФ. У Госдумы появится право утверждать кандидатуру председателя и членов Правительства РФ.

×
Социальная поддержка населения.

Речь идёт о закреплении в Конституции уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума, а также обязательной регулярной индексации пенсионных выплат.

×
Наверх в Новости Новосибирска