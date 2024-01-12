Объем перевозки грузов по железной дороге вырос на 15% в 2023 году в Новосибирской области

Погрузка грузов на сети «РЖД» в Новосибирской области в прошлом году составила 26,7 млн тонн. Это на 14,7% больше, чем в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба «ЗСЖД».

Лидерами по росту стали следующие виды грузов: каменный уголь — 16,3 млн тонн (+22,1%) и нефть с нефтепродуктами — 1,5 млн тонн (+18,5%);

Отмечается, что каменный уголь — это основной груз в Новосибирской области, его объем превышает половину общей погрузки в регионе.

Напомним, что в области готовятся к открытию нового угольного разреза. Он находится в 60 км от Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что около 300 тысяч контейнеров прошло через железные дороги Западной Сибири.