Около 300 тысяч контейнеров прошло через железные дороги Западной Сибири

В январе-ноябре 2023 года по Западно-Сибирской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 291,2 тыс. груженых контейнеров ДФЭ (TEU), что на 44,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба ЗСЖД.

Чаще всего в контейнерах по железной дороге перевозили зерно — 63,1 тысяч ДФЭ, причем перевозки этого товара за 11 месяцев 2023 года выросли в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, в 2,6 раза выросли перевозки продуктов перемола — до 16,1 тысяч контейнеров. На прочие продовольственные товары пришлось еще 34,1 тысяча контейнеров (+37,1%).

На втором месте по популярности были химикаты и сода — 61,2 тысяч контейнеров (+49,4%).

На третьем — строительные грузы — 18 тысяч контейнеров (+20,8%) и черные металлы — 17,6 тысяч (+4,1%).

Для перевозки полезных ископаемых было задействовано всего около 13 тысяч контейнеров: под нефть и нефтепродукты — 7,2 тысяч (+0,8%), под каменный уголь — 5,3 тысяч (рост в 1,7 раза).

В целом за 11 месяцев 2023 года в контейнерах по Западно-Сибирской железной дороге было перевезено 5 млн тонн грузов, на 39,2% больше, чем годом ранее.

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