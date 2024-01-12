На торгах продана квартира экс-депутата парламента Новосибирской области Владислава Кошкина

Квартира бывшего депутата Заксобрания Новосибирской области шестого созыва и собственника новосибирской компании «Сибмост» в Горно-Алтайске Владислава Кошкина продана на торгах, которые проходили в форме публичного предложения. Об этом сообщил арбитражный управляющий Александр Дворяткин. Квартиру площадью 77,5 кв метров купил местный житель за 7,7 млн рублей.
Стоит отметить, что эта недвижимость выставлялась на торги неоднократно. В сентябре 2023, к примеру, ее цена составляла 8,5 млн рублей, а на старте – 9,5 млн.
АО «Сибмост» образовано на базе треста «Мостострой №2» в 1993 году. Считалось одним из ведущих мостостроительных предприятий страны. Среди сданных объектов — Бугринский мост. Также компания претендовала на строительство четвертого моста через Обь.
Ранее редакция сообщала о том, что власти пытались помочь компании остаться на рынке.
Фото freepik — wirestock
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