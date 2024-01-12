На торгах продана квартира экс-депутата парламента Новосибирской области Владислава Кошкина

Квартира бывшего депутата Заксобрания Новосибирской области шестого созыва и собственника новосибирской компании «Сибмост» в Горно-Алтайске Владислава Кошкина продана на торгах, которые проходили в форме публичного предложения. Об этом сообщил арбитражный управляющий Александр Дворяткин. Квартиру площадью 77,5 кв метров купил местный житель за 7,7 млн рублей.

Стоит отметить, что эта недвижимость выставлялась на торги неоднократно. В сентябре 2023, к примеру, ее цена составляла 8,5 млн рублей, а на старте – 9,5 млн.

Напомним, дело о несостоятельности (банкротстве) акционерного общества «Сибмост» было возбуждено в июле 2016 года. В мае 2019-го в отношении компании была введена процедура наблюдения. Бывший совладелец новосибирской мостостроительной компании АО «Сибмост» Владислав Кошкин признан банкротом в 2018 году. Летом 2019 года суд утвердил мировые соглашения экс-совладельцев «Сибмоста» с кредиторами. По их условиям, Владислав Кошкин должен был выплатить кредиторам 45%, а его отец Альберт Кошкин — 65% своего долга. Однако Экспобанк и банк «ФК Открытие» обратились в суд вышестоящей инстанции с апелляционными жалобами, которые были удовлетворены. В 2019 году Арбитражный суд Новосибирской области возобновил производства по делам о банкротстве Кошкиных, была введена процедура реализации имущества. Общая сумма внесенной в реестр задолженности Альберта Кошкина составляла 4,98 млрд рублей, Владислава Кошкина — 6,6 млрд рублей.

АО «Сибмост» образовано на базе треста «Мостострой №2» в 1993 году. Считалось одним из ведущих мостостроительных предприятий страны. Среди сданных объектов — Бугринский мост. Также компания претендовала на строительство четвертого моста через Обь.

Ранее редакция сообщала о том, что власти пытались помочь компании остаться на рынке.