«Нестле» построит под Новосибирском фабрику по производству кормов

«Нестле Пурина ПетКер» до 2024 года инвестирует десять миллиардов рублей в строительство фабрики по производству кормов для домашних животных в Искитимском районе Новосибирской области. Соглашение о реализации этого проекта сегодня подписали правительство региона, компания «Нестле Россия» и АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области».

— Российский рынок кормов для домашних животных является одним из наиболее динамично развивающихся в Европе. В этой связи мы продолжаем активно инвестировать в локальное производство, — цитирует пресс-служба компании главу «Нестле» в регионе Россия и Евразия Марсиаля Роллана. — Выбирая площадку под строительство нового завода, мы ориентировались на инвестиционный климат в регионе, наличие квалифицированных кадров, а также на доступность сырьевой базы и наличие необходимой логистической инфраструктуры. Эту комбинацию факторов мы рады видеть в Новосибирской области.

Первые производственные линии фабрики инвестор планирует запустить в эксплуатацию в 2023 году. Планируемая мощность предприятия при полной загрузке составит 75 тысяч тонн продукции в год. К 2024 году на фабрике будет создано порядка 250 рабочих мест.

— «Нестле Пурина ПетКер» присутствует на российском рынке свыше 20 лет и рассматривает его в качестве ключевого драйвера роста в Европейском регионе. Год от года российское подразделение компании демонстрирует уверенный двузначный рост, открывает новые возможности для развития бизнеса. Строительство новой фабрики в Новосибирской области — это стратегический шаг компании на пути к расширению производственно-сбытовой цепочки в России и укреплению лидирующих позиций «Нестле Пурина ПетКер» в категории кормов для домашних животных. Новое предприятие также станет важным фактором в обеспечении доступности высококачественной продукции PURINA для наших российских потребителей, —комментирует инвестпроект главный исполнительный директор «Нестле Пурина ПетКер» в зоне Европа, Ближний Восток и Северная Африка Бернар Менье.

Представители компании отметили, что строительство фабрики в Новосибирской области должно не только усилить присутствие «Нестле Пурина ПетКер» на российском рынке, но и удовлетворить растущий внутренний и внешний спрос на промышленные полнорационные корма для домашних животных. Они пояснили, что в России этот рынок демонстрирует уверенный рост. По данным Euromonitor International1, по итогам 2019 года он увеличился на 10,5% и достиг объема 645 тыс. тонн в год в натуральном выражении или 212 млрд рублей в денежном выражении. В настоящее время, по данным Nielsen2, корма для домашних животных стабильно входят в ТОП-5 категорий повседневного спроса.

Губернатор области Андрей Травников, сообщил, что проект компании «Нестле» станет флагманским для новой перспективной инвестиционной площадки под Бердском:

— На этой территории, которую мы получили в пользование от правительства Российской Федерации, это первый инвестиционный проект. Я уверен, что вслед за столь уважаемой компанией на территорию этого будущего промышленного парка придут новые инвесторы.

Напомним, Новосибирской области передано осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению находящимся в федеральной собственности земельным участком (кадастровый номер: 54:07:000000:1946) площадью 143 га для создания промышленного парка (не в собственность Новосибирской области). Летом 2019 года ООО Управляющая компания «Сибирский научно-производственный технопарк» выходила на инвестсовет области с предложением о создании под Бердском частного индустриального парка. Его якорным резидентом назывался завод по глубокой переработке зерна,

«Нестле Пурина ПетКер» входит в состав группы «Нестле С.А.» (штаб-квартира в Швейцарии) — крупнейшей в мире компании по производству продуктов питания и напитков. Создание производства на территории Новосибирской области — не единственный крупный инвестиционный проект «Нестле Пурина ПетКер», анонсированный в этом году. Ранее в сентябре 2020 года, компания объявила о планах инвестировать 10 млрд рублей в расширение своей фабрики в с. Ворсино в Калужской области. Таким образом, с 2020 по 2024 годы «Нестле Пурина ПетКер» планирует направить на развитие производства кормов для домашних животных в России в общей сложности 20 млрд рублей.

В Новосибирской области с 2002 года работает фабрика компании «Марс», которая также занимается производством кормов для домашних животных. Компания является резидентом промышленно-логистического парка.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области