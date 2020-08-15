Объем погрузки угля в Новосибирском регионе ЗСЖД в июле увеличился на 16%

Объем погрузки угля в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги в июле 2020 года составил почти 987 тыс. тонн, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Отмечается, что всего с начала года со станций региона отгружено более 7,2 млн тонн угля, из которых 47,2% отгружено в западном направлении, 52,4% – на восток для дальнейшего экспорта в страны Юго-Восточной Азии.

Всего в Новосибирском регионе ЗСЖД за 7 месяцев 2020 года погружено 12,6 млн тонн различных грузов, в том числе в июле более 1,7 млн тонн.

Фото: Gensa Gensa