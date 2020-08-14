За год в России закрылся каждый пятый малый бизнес

К началу августа в России за предшествующие 12 месяцев закрылось 1 095 423 микро-, малых и средних предприятий (МСП), или почти каждый пятый бизнес в этом секторе. Чаще всего сворачивал работу микробизнес, количество же средних компаний наоборот выросло – выяснила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Отмечается, что за тот же период в стране появилось 848,5 тыс. новых МСП. В результате за год общее количество МСП сократилось более чем на 240 тыс., или на 4,2%, до 5,6 млн. Это второе годовое падение подряд – в августе 2019 года количество МСП в годовом выражении уменьшилось на 1,4%. Таким образом, динамика сокращения МСП ускорилась в три раза.

Во всех российских регионах, кроме двух, количество ликвидированных МСП превысило число открывшихся. Худшую динамику убыли МСП показали Ингушетия (здесь за год стало меньше на 9,7%, или на 421 МСП), Брянская область (-7,53%, или -3 тыс. предприятий), Пермский край (-7,5%, или 7,6 тыс.), Псковская область (-7,1%, или -1,6 тыс.), Волгоградская область (-7,06%, или -5,5 тыс.), Самарская область (-6,8%, или -8,9 тыс.), Кировская область (-6,63%, или -3,2 тыс.), Еврейская автономная область (-6,6%, или -270), Адыгея (-6,4%, или -1 тыс.) и Астраханская область (-6,3%, или -2 тыс.).

Отмечается, что единственными регионами, где отмечался небольшой рост МСП, стали Чукотский автономный округ (за год +1,7%, или +23 предприятия) и Ленинградская область (+0,3%, или +172). Вслед за ними в рейтинге топ-10 регионов с наиболее позитивной динамикой идут Чечня (за год там стало лишь на 0,1%, или на 16 меньше МСП), Ненецкий автономный округ (-0,3%, или -5 предприятий), Московская область (-0,8%, или -2,7 тыс. предприятий), Бурятия (-1%, или -275), Северная Осетия (-1,4%, или -202), Сахалинская область (-1,9%, или -449), Дагестан (-2,1%, или -743), Курская область (-2,4%, или -845).

Наибольшую абсолютную убыль малого бизнеса продемонстрировали Москва (в столице за год стало на 37,3 тыс. меньше МСП), Санкт-Петербург (-16,3 тыс.), Краснодарский край (-14,8 тыс.), Самарская область (-8,9 тыс.), Свердловская область (-8,4 тыс.), Пермский край (-7,6 тыс.), Ростовская область (-7,4 тыс.), Челябинская область (-6,3 тыс.), Волгоградская область и Красноярский край (по -5,5 тыс.).

В Новосибирской области количество предприятий малого и среднего бизнеса сократились на 4 359 (или 3,1%) МСП.

С минимальными потерями или даже ростом МСП завершили год Ленобласть (+172 предприятия), Чукотка (+23 предприятия), Ненецкий автономный округ (-5), Чечня (-16), Северная Осетия (-202), Еврейская автономная область (-270), Бурятия (-275), Магаданская область (-280), Алтай (-339) и Тыва (-354).

— 2020 год стал одним из самых тяжелых для бизнеса, особенно для малых предприятий. В ситуации карантина и тотального падения спроса многие небольшие компании не смогли пережить кризис. В то же время ситуация в секторе МСП могла бы быть много хуже – мы видим, что количество занятых в МСП за год не сократилось, а даже увеличилось на 129 тыс. человек, до 15,5 млн. Таким образом, государственные антикризисные меры поддержки занятости внесли свой позитивный вклад, хоть и не могли в полной мере компенсировать падение доходов работников, особенно драматичное в сегменте МСП. В долгосрочной перспективе малый бизнес поддержит снижение страховых взносов для зарплат сверх МРОТ. При отсутствии второй волны коронавируса и новых экономических ограничений занятость в секторе МСП может увеличиться. Обороты же малого бизнеса будут зависеть от того, как скоро восстановятся доходы населения, — считает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

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