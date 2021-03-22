Объем портфеля ВТБ Факторинг в Сибирском федеральном округе вырос в 2,4 раза

При этом доля рынка компании в регионе увеличилась более чем на треть – с 28% до 38%.

«ВТБ Факторинг — лидер рынка в Сибирском федеральном округе с долей около 38%. Мы являемся ключевым провайдером факторинговых услуг в регионе и обеспечиваем половину суммарного роста регионального рынка, который в 2020 году превысил 57%. Наибольшая доля сделок в нашем портфеле традиционно приходится на безрегрессный факторинг и программы финансирования поставщиков крупнейших промышленных компаний», – комментирует Дмитрий Шишкин, управляющий директор ВТБ Факторинг по региону «Западная Сибирь».

В 2020 году ВТБ Факторинг (ООО) преобразована в Группу компаний, в которую вошли компании «АБФ Финанс» и «АБЛ Трейд». Суммарный портфель ВТБ Факторинг вырос на 32% и превысил 335 млрд рублей, доля рынка компании составляет 30%. При этом объём выплаченного финансирования увеличился пропорционально росту портфеля до 944 млрд. рублей. В течение прошлого года клиентами ВТБ Факторинг стали 514 организаций, компания профинансировала около 800 поставщиков и подрядчиков крупного и среднего бизнеса, участвующих в комплексных программах финансирования Supply Chain Finance (SCF).

Факторинг – комплекс услуг для компаний, которые реализуют, закупают продукцию или услуги с отсрочкой платежа. Инструмент включает финансирование, покрытие рисков, услуги по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью, а также запасами и складом готовой продукции. ВТБ Факторинг обслуживает клиентов на территории всего Сибирского федерального округа, представительства компании находятся в Новосибирске и Красноярске.

ВТБ Факторинг – дочерняя компания банка ВТБ – оказывает полный комплекс факторинговых услуг с 2009 года через собственные представительства в 15 регионах страны и сеть отделений банка ВТБ. В Сибирском федеральном округе работают два представительства компании – в Красноярске и Новосибирске. Группа компаний ВТБ Факторинг включает компании АБФ Финанс, АБЛ Трейд и совместные предприятия в рамках партнерской модели построения бизнеса Группы ВТБ. Лидер рынка факторинга с 2011 года. По итогам 2020 года объем предоставленного финансирования достиг одного триллиона рублей. Портфель ВТБ Факторинг составил 335 млрд рублей, рыночная доля составила 30%. Компания входит в состав крупнейшего международного факторингового объединения FCI, а также Ассоциации факторинговых компаний России.