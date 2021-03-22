Назначен новый управляющий Сибирским филиалом банка «Открытие»

Известный в Новосибирске банкир Вячеслав Боюханов назначен бизнес-лидером банковского бизнеса группы «Открытие» в Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Вячеслав Брюханов имеет большой опыт работы в банковском бизнесе. Свою карьеру в этом секторе он начинал в Инвестиционном Городском Банке (на тот момент принадлежавшем ГК «Лэнд»). С 2003 по 2007 год занимал должности от начальника отдела по кредитованию юридических лиц до руководителя дирекции по корпоративному бизнесу. С 2008 по 2013 год был заместителем управляющего по корпоративному бизнесу новосибирской дирекции ОАО «МДМ Банк». В июне 2013 года было объявлено о назначении господина Брюханова заместителем управляющего в Новосибирском филиале Россельхозбанка. В августе того же года Вячеслав Брюханов стал руководителем филиалом Банка Москвы в Новосибирске. После интеграции этого банка в структуру ВТБ Вячеслав Брюханов стал директором корпоративного филиала ВТБ в Новосибирске. В апреле 2019 года стало известно о том, что Вячеслав Брюханов покинул ВТБ, а с августа 2019 занимал должность управляющего банком «ФК Открытие» в Омской области.

Напомним, предыдущий управляющий филиалом «Сибирский» ПАО Банк «ФК Открытие» Ирина Демчук ушла из жизни в январе этого года.