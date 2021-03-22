В НТГУ НЭТИ протестируют «умную еду» для космонавтов

Порошок из лузги риса и зеленого чая с добавлением витаминов сделает меню покорителей Вселенной полезным для здоровья — добавка для сохранения костной ткани в условиях невесомости разработана учеными Института химии твердого тела и механохимии СО РАН. Изучив показатели животных, побывавших в невесомости, ученые пришли к выводу, что у покорителей космоса существует очень серьезная проблема — потеря костной ткани и атрофия мышц. Это и легло в основу разработки, поясняет пресс-служба университета.

Сейчас проблему решают, добавляя в рацион молочные продукты, а в распорядок дня на орбите — обязательные занятия физкультурой. После полета для восполнения в организме витамина D испытатели проходят реабилитацию в регионах, где много солнца. Таким образом, основными компонентами добавки должны стать кальций и витамин D.

Несколько лет назад специалисты ИХТТМ СО РАН решали аналогичную проблему для животноводства: цыпленок на современной птицефабрике быстро набирает вес, а связки и кости окрепнуть не успевают. Была разработана механохимическая технология получения эффективной добавки из шелухи риса и отходов чайного производства. Действующим началом препарата являются биологически активные хелатированные формы диоксида кремния. Добавка успешно справилась с задачей сохранения поголовья. У птиц было отмечено ускорение роста хрящевой и костной ткани, рассказал разработчик Алексей Бычков.

Для «космической» добавки усовершенствовали технологию и компоненты. В итоге в состав вошли рисовая лузга, зеленый чай и витамин D. Сейчас комплекс готовы испытать на грызунах, причем в подопытные будут взяты животные с истощением костной ткани и с костными травмами.

Не менее важный вопрос — как ввести полезный порошок в рацион, не изменяя вкуса продуктов — будут решать на кафедре технологии и организации пищевых производств НГТУ НЭТИ. Ученым НГТУ НЭТИ предстоит замаскировать добавку и минимизировать терпкий вкус зеленого чая. Работа начнется после завершения испытаний на грызунах. Когда все испытания и эксперименты завершатся, можно будет приступать к производству «умной» еды и включать ее в меню космонавтов.