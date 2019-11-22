Объем поступлений имущественных налогов составил почти 1,9 млрд рублей

За две недели до окончания срока уплаты имущественных налогов в 2019 году в Новосибирской области объем поступлений на 16% больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

Отмечается, что по состоянию на 18.11.2019, общий объем поступлений от собственников недвижимого имущества, земельных участков и транспортных средств составил 1 млрд 890 млн руб. (на 270 млн руб. больше чем за аналогичный период прошлого года). Всего к уплате в 2019 году начислено 3 млрд 751 млн рублей.

— Напоминаю жителям области, что налоговые уведомления не размещаются на Едином портале государственных и муниципальных услуг. На портале госуслуг информация появится после 2 декабря – уже в виде задолженности, — напомнил начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Новосибирской области Андрей Сударев.

Он отметил, что жителям региона, которые не подключены к ЛК и налоговое уведомление им до сих пор не доставлено через Почту России, стоит обратиться в почтовое отделение по месту жительства. В случае отсутствия уведомления на почте необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию.

— Если не уплатить имущественные налоги вовремя, то после 2 декабря долг будет расти каждый день до его полного погашения. Для взыскания задолженности налоговые органы направляют должникам требования об уплате налогов и сборов, обращаются за взысканием задолженности в суд, — отметили в УФНС.

Кроме того, службой судебных приставов может быть наложен арест на денежные средства и имущество должника, введено ограничение на выезд за рубеж. И, наконец, у должника появятся дополнительные расходы в виде уплаты государственной пошлины за рассмотрение дела, исполнительского сбора, а также расходов на совершение исполнительных действий.

Фото: pixabay.com, автор- Ri_Ya