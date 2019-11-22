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НГУ получил мегагрант Минобрнауки РФ в области энергетики

Максимальный объем одного мегагранта — 90 миллионов рублей.
  • 22/11/2019, 12:45
НГУ получил мегагрант Минобрнауки РФ в области энергетики

Проект НГУ, которым руководит ведущий ученый Вуд Дэвид Хоу, получил грант в области «Энергетика и топливо», сообщили в пресс-службе НГУ. Направление научного исследования – «Энергоэффективные технологии: от природных явлений к прорывным техническим решениям».

— Новосибирский университет является одной из ведущих организаций, которая занимается исследованиями в области энергетики. В 2011 году мы уже получали мегагрант в этой области, и группа Кемала Ханьялича внесла существенный вклад в развитие этого направления в НГУ. Мы также рады успехам наших коллег из Новосибирского научного центра: в конкурсе 2019 года Академгородок получил 4 гранта по различным тематикам. А это в том числе дополнительные возможности для студентов и аспирантов университета, — сказал ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук.

Гранты выделяются на проведение научных исследований в целях обеспечения решения задач по приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, определенным Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, необходимых для развития инновационной экономики Российской Федерации и подготовки высококвалифицированных кадров, способных участвовать в решении таких задач.

Одной из главных особенностей конкурса на получение «мегагрантов» является создание под руководством ведущего ученого в структуре образовательной организации высшего образования или научной организации, на базе которой проводится научное исследование, исследовательской лаборатории мирового уровня для осуществления деятельности по направлению научного исследования.

Также среди нововведений в правила 7-го конкурса, которые внесены с целью более эффективной реализации задач по достижению целей Стратегии научно-технологического развития России – выделение на проведение научных исследований по областям наук согласно перечню приоритетных направлений, указанных в Стратегии, и соответствующих тематическим разделам в базе данных Web of Science Core Collection не только государственным образовательным и научным организациям, но и соискателям с любой другой организационно-правовой формой.

В НГУ рассказали, что в результате рассмотрения 354 заявок Совет по грантам определил победителей, которыми стали 36 проектов, заявленные под руководством ведущих ученых 18 вузами и 14 научными организациями. Всего же в рамках 7-го конкурса «мегагрантов» научную деятельность будут осуществлять 23 иностранных ученых и 13 российских.

Максимальный объем одного мегагранта — 90 миллионов рублей.

Фото редакции

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