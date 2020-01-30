Объем производства сухого молока в Новосибирской области в 2019 году увеличился на 80%

Индекс производства пищевых продуктов в Новосибирской области за 2019 год составил 103,1%, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, наибольший рост продемонстрировали производители молочных продуктов глубокой переработки. Так, производство сухого молока увеличилось сразу на 80%, сыров — на 70%, муки — на 31% в сравнении с прошлым годом.

Отмечается, что в 2019 году в организации пищевой и перерабатывающей промышленности области были инвестированы более 3,5 млрд рублей, что выше уровня 2018 года.

— В 2020 году отрасль продолжит обеспечивать рост переработки сельскохозяйственной продукции, увеличивая добавочную стоимость ВРП, — уверены в минсельхозе.

В региональном правительстве напомнили, что в АПК региона сейчас реализуется 13 крупных инвестпроектов на сумму 63,4 миллиарда рублей. Результатом такого масштабного инвестирования станет значительный рост производства продукции.

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