В 2019 году «Обувь России» увеличила выручку до 13,6 млрд рублей

Группа компаний «Обувь России» объявила операционные результаты 2019 год, сообщили в пресс-службе компании.

— В 2019 году мы ускорили темпы роста и увеличили выручку на 17,9% до 13,6 млрд руб. Мы перевыполнили планы по расширению розничной сети и открыли более 200 магазинов, при этом чистый прирост сети составил 181 магазин (с учетом релокации и закрытия некоторых торговых точек). Мы существенно увеличили географию сбыта, вышли в 125 новых городов и значительно усилили позиции в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Таким образом, розничная сеть компании на 31 декабря 2019 года насчитывала 908 магазинов (включая 172 франчайзинговых) в 370 городах России, — рассказал директор группы компаний «Обувь России» Антон Титов.

По его словам, в прошлом году компания продолжила работать с ассортиментом и расширять новые товарные категории.

— Выручка по направлению одежды среднего слоя выросла на 69,5%, ее доля в розничных продажах достигла 4,1%. В 2019 году мы начали продавать мужскую линейку и ассортимент одежды среднего слоя увеличили до 1 000 товарных наименований. Стратегия диверсификации подтверждает свою эффективность: в целом продажи сопутствующих товаров выросли на 15,9%, их доля в розничной выручке составила 39,2% по итогам года, — подчеркнул Антон Титов.

Антон Титов подчеркнул, что сервисное направление является одним из ключевых для компании.

— Портфель по денежным займам увеличился на 43%, поскольку расширилась клиентская база за счет трафика магазинов, запущенных в 2017-2018 гг. Услуга рассрочки платежа остается популярной у наших покупателей — в 2019 году размер портфеля по рассрочке вырос на 8,2%. При этом мы наблюдали небольшое снижение средней суммы покупки в рассрочку, что связано с действием ограниченного лимита на размер рассрочки в новых магазинах, открытых в 2019 году, — отметил он.

По словам Антона Титова, компания добилась значительных результатов по направлению почтовых сервисов в магазинах.

— Мы начали сотрудничать с новыми партнерами, среди которых — лидеры отрасли: в октябре мы подписали соглашение с Почтой России. Всего в 2019 году мы выдали более 400 тыс. посылок, рекордным стал декабрь, когда мы доставили боле 100 тыс. онлайн-заказов. Сейчас «Обувь России» сотрудничает с 8 партнерами, на базе наших магазинов открыто более 1 700 пунктов выдачи заказов, — подчеркнул директор группы компаний «Обувь России».

Антон Титов отметил, что на fashion-рынке растет популярность онлайн-покупок.

— Поэтому мы также активно развиваем наши интернет-магазины и тестируем новые каналы сбыта. В 2019 году выручка по направлению e-commerce увеличилась на 18,3%. Мы расширяем сотрудничество с маркетплейсами, такими как Wildberrries и Lamoda, в конце 2019 года мы вышли на площадку Tmall (входит в «Aliexpress Россия») и представили небольшой ассортимент женской обуви, одежды и аксессуаров. По результатам пилотных продаж будем принимать решение о расширении объемов сотрудничества с новой площадкой, — сказал он.

Антон Титов рассказал, что в 2019 году компания завершила реализацию трехлетней инвестиционной программы, которую анонсировала в 2017 году.

— За два года мы удвоили собственную розничную сеть и вышли в более 220 новых городов. Основной задачей на 2020 год станет повышение эффективности тех торговых точек, которые были открыты в течение двух лет, и рост таких качественных показателей, как выручка с метра квадратного, коэффициент конверсии, сопоставимые продажи, что позволит увеличить выручку и прибыль действующей розничной сети, — уточнил Антон Титов.

Что касается планов на 2020 год, то по словам Антона Титова, одним из ключевых направлений для компании станет развитие новой бизнес-модели, которая была анонсирована в ноябре 2019 года.

— Мы переформатируем наши магазины в омниканальные маркетплейсы (интегрирующие несколько направлений в рамках единой концепции) и значительно расширяем ассортимент за счет новых товарных категорий. На текущий момент мы уже подписали договоры с более 100 поставщиками из таких сегментов, как производство посуды, товаров для дома, косметики и т.д. Пилотные партии новых товаров начали поступать в наши магазины в декабре. Мы видим большой спрос со стороны покупателей и интерес к новому формату, поэтому намерены в 2020 году дальше расширять пул поставщиков и ассортимент наших магазинов, — уточнил Антон Титов.

Фото редакции