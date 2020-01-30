Для стартапов HealthNet создан централизованный источник аналитической информации

Созданный на базе Технопарка Новосибирского Академгородка (Академпарка) Инфраструктурный центр НТИ HealthNet провёл серию аналитических исследований по развитию различных сегментов рынка HealthNet, сообщили в пресс-службе Академпарка. Результаты опубликованы на сайте Инфраструктурного центра и доступны всем, кто заинтересован в развитии этого направления Национальной технологической инициативы.

— Перед инфраструктурным центром поставлены задачи федерального масштаба, он работает на развитие направления HealthNet по всей стране. Этот рынок во всём мире развивается очень динамично, многие факторы ещё только требуют внимательного изучения и анализа: что именно влияет на то, как будет выглядеть в ближайшем будущем система охраны здоровья людей. Какие демографические, экологические и иные факторы будут представлять наибольшую угрозу здоровью в том или ином регионе? Какие технологии будут оказывать на здравоохранение наибольшее влияние, и, следовательно, какие сектора этого рынка наиболее перспективны? Какие финансово-экономические модели и нормативно-правовые решения могут привести к наибольшему эффекту? Такой аналитики было явно недостаточно, и наши исследования призваны решить эту проблему, — сказала руководитель Инфраструктурного центра HealthNet Мария Галямова.

Она подчеркнула, что целью этого направления работы центра – создать источник аналитических материалов, имеющих практическую ценность для всех участников рынка HealthNet.

— Представленная информация нужна и законотворцам для выработки прозрачных и комфортных «правил игры» на новых рынках, и государственным и частным финансовым структурам, инвестирующим в здравоохранение, и, конечно же, технологическим компаниям, чтобы избежать множества ошибок и как можно быстрее создавать новые разработки и продукты, способные сохранить здоровье людей. Например, для инновационных стартапов такие данные, сконцентрированные в одном месте и в удобной форме, способны стать, если хотите, практическим руководством к действию – к выбору рыночной ниши, целевой группы потребителей, к разработке эффективной стратегии, — говорит Мария Галямова.

Отмечается, что в представленных материалах органично объединены данные многих российских и зарубежных источников, посвящённые самым разным аспектам такого сложного явления, как здоровье населения. Специалисты Центра проанализировали лучшие мировые практики, ёмко сформулировали актуальные вызовы и ключевые тренды.

Среди вызовов, стоящих перед отечественной системой здравоохранения, выделены старение населения (хотя Россия, в отличие от многих европейских стран, только начинает входить в период ускоренного роста доли и численности пожилых), относительно низкая степень вовлеченности людей в процесс сохранения собственного здоровья, необходимость усиления ресурсного обеспечения здравоохранения и др.

Один из докладов подробно исследует перспективы развития превентивной медицины – комплексной системы работы с населением, позволяющей максимально избежать самого возникновения серьёзных заболеваний. Подробное исследование посвящено технологическим аспектам – нарастающему влиянию информационных технологий на систему здравоохранения.

Отмечен такой тренд, как персонализация медицинских услуг и продуктов. Следовательно, должна заметно измениться модель взаимодействия врачей и пациентов. Более того, изменится и вся цепочка от разработки новых медицинских продуктов (услуг, лекарств, медтехники) до их «доставки» конечным потребителям: действующие ныне схемы «заточены» на производство больших объёмов типовых продуктов для обезличенного пациента и не учитывают его индивидуальных особенностей.

Что касается ИТ в медицине, то эта отрасль оценивается как одна из наиболее перспективных. Главной статьей затрат в ближайшие 5 лет будет разработка, развитие и внедрение различных информационных систем для регионального здравоохранения. На это направление в целом будет потрачено порядка 85% от всего финансирования, выделенного на федеральную программу «Создание единого цифрового контура в сфере здравоохранения». На развитие и внедрение государственных информационных систем (региональных сервисов) в 2020 году будет выделено 20,7 млрд. руб., в 2021 году – 12,1 млрд. руб. На информационные системы медицинских организаций в 2020 году будет направлено 31,9 млрд. руб., в 2021 году. – 12,1 млрд. руб.

В Академпарке рассказали, что Инфраструктурный центр НТИ HealthNet продолжит проведение аналитических исследований по разным направлениям этого рынка, и будет планомерно расширять созданную информационную базу.

Фото предоставлено пресс-службой Академпарка