Холода требуют красоты или зачем зимой ходить в салон

Пилинг

Избавляет лицо от загрязнения и небольших дефектов; улучшает общий цвет покровов. Ориентируясь на состояние кожи и имеющиеся проблемы, косметолог выберет один из видов процедуры.

Поверхностный пилинг предназначен для молодых девушек. У кожи еще достаточный восстановительный потенциал, и глубокого воздействия препаратами не требуется. Хорошо подходит при угревой сыпи и пигментных пятнах.

Срединный. Для процедуры используют салициловую кислоту. Лицо делается свежее и омолаживается, убираются рубцы и неровности.

Глубокий пилинг — достаточно серьезная операция. Она осуществляется с помощью фенола — агрессивного вещества, проникающего в самые нижние слои эпидермиса. Все действия проводятся под общим наркозом в условиях амбулатории.

Мезотерапия

Процедуру в народе называют «уколами красоты.» Маленькой иглой под кожу вводят специальные вещества. Они улучшают ее структуру и избавляют от морщин. За счет этого также улучшается процесс кровообращения.

Компоненты для мезотерапии могут быть самыми разнообразными:

синтезированные искусственные ингредиенты (чаще всего это гиалуроновая кислота);

витамины (один конкретный или комплекс: А, С, В, Р);

минералы (цинк, фосфор, сера);

органические кислоты;

растительные экстракты.

Обертывания

Самая приятная из процедур, рекомендованная в холодное время года. Она помогает расслабиться и активно питает кожу: при перепадах температур и сухом воздухе в помещениях это особенно актуально. У организма появляется возможность избавиться от вредных шлаков и токсинов, побороть отечность и целлюлит.

Составы для сеансов обертывания варьируются по температуре и способу наложения. Какие-то из них подогревают, другие, наоборот, охлаждают. Смеси можно наносить на все тело либо его отдельные участки.

Горячие обертывания применяются для лечения целлюлита и коррекции объемов тела. Через открытые поры кожа впитывает в себя все полезное. Единственный минус — запрет процедуры пациентам с заболеваниями сердца и венозным расширением вен.

Холодные — выполняют функцию охлаждающих компрессов. За счет этого улучшается отток крови и лимфатической жидкости. Их делают только на локальных участках тела, иначе можно спровоцировать переохлаждение.

Водорослевое обертывание считается уже классическим. Оно отлично моделирует и увлажняет кожу.

Парафиновое — повышает защитные свойства кожных покровов и подтягивает контуры тела.

Шоколадное обертывание — настоящий антидепрессант, избавляющий от стрессов.

Перманентный макияж

На участках лица создаются стойкие рисунки, имитирующие обыкновенный макияж. Это происходит за счет внедрения в эпидермис и верхние кожные слои специального красящего пигмента. Чтобы свести к минимуму риск занесения бактерий и не опасаться агрессивных солнечных лучей, процедуру лучше всего делать зимой.

Она значительно экономит время и средства, ведь результат сохраняется долго. Можно легко скорректировать различные недочеты: густоту бровей, опущенные веки, мелкие шрамы. Процедура практически безболезненна.

Ламинирование волос

На волосы наносится профессиональный состав, насыщенный протеинами пшеницы, сои и биологически активными веществами. Каждый волосок попадает под защиту тончайшей пленки, что уберегает от негативных воздействий окружающей среды.

Ламинирование решает следующие проблемы:

секущиеся кончики;

пористость;

повышенная электризация;

сухость;

ломкость.

Если не забывать заботиться о себе и собственной красоте, недостатка в солнечном свете никогда не возникнет. Внешний вид будет вдохновлять женщину до самой весны.