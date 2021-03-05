Рекламодателям

Объем сделок «Национальной фабрики ипотеки» в Новосибирске приближается к 0,5 млрд рублей

  • 05/03/2021, 17:12
Автор: Юлия Данилова
Объем сделок «Национальной фабрики ипотеки» в Новосибирске приближается к 0,5 млрд рублей
В ближайшее время компания планирует прийти еще в два региона Сибири.

— В Новосибирске у нас самый молодой и один из самых быстро растущих офисов. Динамика заявок и сделок в 2020 году, несмотря на пандемию, оказалась растущей и почти вдвое превысила средний показатель по сетке. Только за первые месяцы работы в регионе мы приближаемся к полумиллиардному объему сделок, —  сообщил на пресс-конференции в Новосибирске генеральный директор ООО «Национальная фабрика ипотеки» Руслан Исеев.

Ипотечный центр компании открылся в Новосибирске в марте 2020 года. Сегодня офисы Фабрики находятся в 14 городах России, в том числе один из сибирских — в Омске. В ближайшее время она планирует зайти на рынки Томска, Красноярска, Белгорода и не только.

— Мы специализируемся на классической ипотеке и на ипотеке под залог существующего жилья, работаем только на сегменте вторичного жилья, с апартаментами и таунхаусами. На наш взгляд, здесь цена объекта формируется с учетом рыночных механизмов, она более предсказуема и просчитываема, — поясняет Исеев. — К новостройкам мы пока только приглядываемся. На этом сегменте очень высокая конкуренция и очень низкие ставки, которые снижают интерес продукта для банка. Кроме того, мы полагаем, что тот рост цен, что мы наблюдали на рынке первичной недвижимости в 2020 году, не совсем оправдан — и есть риски, что он будет отыгран в некоторых случаях назад. И, наконец, здесь немалая «диктатура застройщика», на которую кредитор не может оказывать влияние.

По наблюдению руководителя ипотечного центра ООО «Национальная фабрика ипотеки» в Новосибирске Юлии Власовой, наиболее востребованными у клиентов компании в регионе в 2020 году оказались двухкомнатные квартиры. Ставки по ипотеке варьировались от 8 до 12% годовых. Ключевой канал продаж компании в регионе — партнерский, то есть через агентства недвижимости.

— Спрос на вторичном рынке в Новосибирске очень сильно превышает предложение. В 2020 году у нас нередко возникали ситуации, когда мы долго не могли найти объекты для клиентов. Так что ажиотаж был актуален не только для первичного, но и для вторичного рынка. Думаю, что эта ситуация сохранится и в 2021 году — пока ставки на ипотеку такие низкие, — прогнозирует Власова.

Новосибирский ипотечный рынок в компании называют очень конкурентным.

Комментируя планы на 2021 год, Руслан Исеев отметил, что основное беспокойство игроков ипотечного рынка вызывает ставка. Если она будет повышаться, то рынок почувствует себя некомфортно.

— Многие банки сформировали огромные пулы ипотечных кредитов, выданных по ставкам 6,0-7,5-8% годовых. При повышении ставки у них будет не хватать маржи, и от этого рынок может немного лихорадить, — не исключает он.

При этом Исеев отмечает, что в 2020 году просрочка по ипотечным кредитам росла не критично и к концу года вернулась на уровень «до пандемии». Однако вероятность ее роста в ближайшей перспективе возможна, так как клиенты, обращавшиеся за льготными кредитами во время пандемии, не всегда полноценно оценивали свою платежеспособность на долгую перспективу.

ООО «Национальная фабрика ипотеки» (бренд «Ипотека 24») — специализированный ипотечный монолайнер, работает на рынке с 2018 года. Компания основана на базе ГК «Регион». За время работы совокупный объем сделок фабрики ипотеки превысил 22 млрд рублей, ежегодный прирост портфеля — 30-40%.

Фото автора

64

Рубрики : Финансы Банки

Регионы: Россия

Теги : кредит ипотека вторичное жилье


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Каталог недвижимости

Соискатели в Сибири чувствуют себя на рынке труда более уверенно, чем москвичи

04/03/2021, 11:59

В Сибири сохраняются нелегальные схемы по выдаче займов населению

24/02/2021, 15:16

Сибирякам продолжают навязывать финансовые услуги

19/02/2021, 18:46

В Омске отменили масленичные гуляния в центре города

18/02/2021, 15:57

Актуальный разговор

Генеральный директор ООО «Инвитро-Сибирь» и ООО «Инвитро-Приморье» Александр Хамидулин

Конкуренция на рынке лабораторной диагностики ужесточается

Все материалы

С решением какой проблемы в Новосибирске справляются хуже:

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

Невозвратные фитнес-абонементы и налоговый вычет

05/03/2021, 17:22

Искусственный интеллект предскажет сценарии коронавирусной инфекции

05/03/2021, 17:05

Андрей Травников занял 32 место в рейтинге влияния глав регионов

05/03/2021, 16:15

Новосибирская область получит 40 млн рублей на поддержку НКО

05/03/2021, 14:54
Новости компаний

Вклады в Банке «Левобережный» с повышенными процентами

05/03/2021, 16:47

Новосибирский «Ростелеком» начал новый сезон уроков по кибербезопасности

05/03/2021, 11:13

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса в 2020 году

05/03/2021, 11:06

Абонентам Tele2 оплаченные услуги доступны независимо от баланса

04/03/2021, 12:40

ВТБ: за год пандемии россияне увеличили объем онлайн-покупок на треть

04/03/2021, 11:25

Экономика

С поправками генплана Новосибирска «Юный медик» вернулся под застройку

С поправками генплана Новосибирска «Юный медик» вернулся под застройку

Ученые усилят контроль за месторождениями и лесами Сибири

Молодым ученым могут поднять «нижнюю» планку зарплаты

Минпросвещения вдвое сократит количество специальностей в колледжах

Таджикистан продвигает своих трудовых мигрантов в Новосибирске

Финансы

Потребители разочаровались в инвестиционном страховании жизни

Потребители разочаровались в инвестиционном страховании жизни

Станислав Могильников уходит с должности управляющего ВТБ в Новосибирске

Инфляция и господдержка дали отрицательную ставку по ипотеке

От финансовых организаций требуют усилить защиту информации

Самоизоляция как катализатор дистанционного банковского обслуживания

Политика

Кто из новосибирцев пойдет в Госдуму от «Единой России»

Кто из новосибирцев пойдет в Госдуму от «Единой России»

Кто и как «не использует» детей в политике

Глава Убинского района пошел на третий срок

Кому распоряжаться городской землей? Это депутаты будут решать после ответа из прокуратуры

Новый депутат-«пенсионер» получил мандат Заксобрания

Недвижимость

На площади Маркса появится новый гостиничный комплекс

На площади Маркса появится новый гостиничный комплекс

Почему Новосибирск показывает снижение по виду деятельности «Строительство»?

До апреля в Новосибирской области разработают новые законы для комплексной застройки

В тренде — рациональное владение жильем

В 2020 году предложение недвижимости комфорт-класса в Новосибирске резко выросло

Технологии

В Новосибирске прошли промышленные испытания системы зарядок для электромобилей

В Новосибирске прошли промышленные испытания системы зарядок для электромобилей

Конфиденциальную информацию рекомендуют «приземлять» в России

Аграрной разработкой сибирских ученых и инженеров заинтересовались в Сколково

Технологии дополненной реальности теперь доступны в художественном музее

Новосибирские учёные разработали технологию безмазутной растопки пылеугольных котлов

Телекоммуникации

У новосибирского бизнеса вырос спрос на удаленный контроль за служебным транспортом

У новосибирского бизнеса вырос спрос на удаленный контроль за служебным транспортом

МегаФон ускорил 5G-интернет в международном роуминге

«Зап-СибТранстелеком» передала сети внутризоновой связи материнской компании

«ЮэСэМ Телеком» и МегаФон создадут крупный телеком-холдинг в Узбекистане

3data работает над несколькими проектами в Сибири и на Дальнем Востоке

Агропром

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Новосибирская область активно экспортирует шоколад и семена рапса

Новосибирские аграрии получат субсидии за модернизацию и создание новых объектов

Транспорт

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

В январе аэропорт Толмачёво обслужил почти 399 тысяч пассажиров

Три дорожные организации Новосибирской области включены в «черный список»

Из Новосибирская в Турцию по железной дороге отправлена первая партия пшеницы

Проект по формированию трансграничных коридоров в Сибири выбился из графика

Медицина

Новосибирцы стали чаще обращаться к удаленным телемедицинским консультациям

Новосибирцы стали чаще обращаться к удаленным телемедицинским консультациям

Найден враг ковида?

В России зарегистрирована третья вакцина от коронавируса

Новосибирский «Вектор» поставил на рынок свыше 40 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона»

Вакцинация на треть повысила спрос россиян на услуги медицинских лабораторий

Авто

За месяц в России подорожали машины 25 марок

За месяц в России подорожали машины 25 марок

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

В Новосибирской области в январе выдано 900 автокредитов

В 2020 году в Новосибирске спрос на машино-места вырос на 35%

Новые права и обязанности собственников машино-мест

Туризм

Какие страны открыты для россиян и куда можно поехать за границу?

Какие страны открыты для россиян и куда можно поехать за границу?

Фестиваль «БАльшой снег» на Танае

Аудиоэкскурсия по Новосибирску получила премию Ростуризма

Ростуризм продлит программу кэшбэка до 20 июня 2021 года

Россиянам, привитым от коронавируса, разрешат въезд в Грузию с 1 февраля

Общество

С 1 марта изменился порядок начисления детского пособия

С 1 марта изменился порядок начисления детского пособия

С поправками генплана Новосибирска «Юный медик» вернулся под застройку

Будущее Караканскому бору пропишет «Атлант»

В Новосибирск идет потепление до 0°С

Музей на набережной закроют на ремонт

Стиль жизни

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Россиянка родом из Новосибирска выиграла международный конкурс красоты

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска