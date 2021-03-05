Объем сделок «Национальной фабрики ипотеки» в Новосибирске приближается к 0,5 млрд рублей

— В Новосибирске у нас самый молодой и один из самых быстро растущих офисов. Динамика заявок и сделок в 2020 году, несмотря на пандемию, оказалась растущей и почти вдвое превысила средний показатель по сетке. Только за первые месяцы работы в регионе мы приближаемся к полумиллиардному объему сделок, — сообщил на пресс-конференции в Новосибирске генеральный директор ООО «Национальная фабрика ипотеки» Руслан Исеев.

Ипотечный центр компании открылся в Новосибирске в марте 2020 года. Сегодня офисы Фабрики находятся в 14 городах России, в том числе один из сибирских — в Омске. В ближайшее время она планирует зайти на рынки Томска, Красноярска, Белгорода и не только.

— Мы специализируемся на классической ипотеке и на ипотеке под залог существующего жилья, работаем только на сегменте вторичного жилья, с апартаментами и таунхаусами. На наш взгляд, здесь цена объекта формируется с учетом рыночных механизмов, она более предсказуема и просчитываема, — поясняет Исеев. — К новостройкам мы пока только приглядываемся. На этом сегменте очень высокая конкуренция и очень низкие ставки, которые снижают интерес продукта для банка. Кроме того, мы полагаем, что тот рост цен, что мы наблюдали на рынке первичной недвижимости в 2020 году, не совсем оправдан — и есть риски, что он будет отыгран в некоторых случаях назад. И, наконец, здесь немалая «диктатура застройщика», на которую кредитор не может оказывать влияние.

По наблюдению руководителя ипотечного центра ООО «Национальная фабрика ипотеки» в Новосибирске Юлии Власовой, наиболее востребованными у клиентов компании в регионе в 2020 году оказались двухкомнатные квартиры. Ставки по ипотеке варьировались от 8 до 12% годовых. Ключевой канал продаж компании в регионе — партнерский, то есть через агентства недвижимости.

— Спрос на вторичном рынке в Новосибирске очень сильно превышает предложение. В 2020 году у нас нередко возникали ситуации, когда мы долго не могли найти объекты для клиентов. Так что ажиотаж был актуален не только для первичного, но и для вторичного рынка. Думаю, что эта ситуация сохранится и в 2021 году — пока ставки на ипотеку такие низкие, — прогнозирует Власова.

Новосибирский ипотечный рынок в компании называют очень конкурентным.

Комментируя планы на 2021 год, Руслан Исеев отметил, что основное беспокойство игроков ипотечного рынка вызывает ставка. Если она будет повышаться, то рынок почувствует себя некомфортно.

— Многие банки сформировали огромные пулы ипотечных кредитов, выданных по ставкам 6,0-7,5-8% годовых. При повышении ставки у них будет не хватать маржи, и от этого рынок может немного лихорадить, — не исключает он.

При этом Исеев отмечает, что в 2020 году просрочка по ипотечным кредитам росла не критично и к концу года вернулась на уровень «до пандемии». Однако вероятность ее роста в ближайшей перспективе возможна, так как клиенты, обращавшиеся за льготными кредитами во время пандемии, не всегда полноценно оценивали свою платежеспособность на долгую перспективу.

ООО «Национальная фабрика ипотеки» (бренд «Ипотека 24») — специализированный ипотечный монолайнер, работает на рынке с 2018 года. Компания основана на базе ГК «Регион». За время работы совокупный объем сделок фабрики ипотеки превысил 22 млрд рублей, ежегодный прирост портфеля — 30-40%.