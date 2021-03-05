Искусственный интеллект предскажет сценарии коронавирусной инфекции

На базе Международного математического центра Академгородка Новосибирска под руководством члена-корреспондента СО РАН реализуется новый проект в сфере искусственного интеллекта — цифровая система по прогнозированию динамики распространения коронавируса. Как сообщает зампредседателя СО РАН Сергей Головин, данный проект позволит делать двухнедельные прогнозы с ситуацией по коронавирусу на территории региона.

— У нас есть прогнозы, которые позволяют принимать оперативные или стратегические решения, связанные с вопросами снятия или, наоборот, усиления каких-то ограничений, — рассказывает учёный. — Это — сильная система, которая значительно превосходит европейские и американские аналоги.

Напомним, что летом прошлого года назад в рамках семинара «Информатика, управление и системный анализ», который проводится на базе факультета Вычислительной математики и кибернетики МГУ свои наработки по прогнозированию ковид-сценариев представили новосибирские специалисты Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий. Это разработки на базе платформы для мультимодального моделирования, на которой уже реализовано два варианта моделей распространения COVID-19: на основе мультиагентного подхода и на основе модифицированной SEIR-модели. Модель позволяет симулировать следующие сценарии: ограничение мобильности населения, массовых собраний, создание новых больничных мест, потребность в новых аппаратах ИВЛ, импорт инфекции извне; изменение программы тестирования населения; отслеживание контактов зарегистрированных больных.

По данным оперативного штаба на 5 марта количество заболевших коронавирусом в Новосибирской области составило 106 новых случаев за сутки. Выздоровевших — 115, случаев летального исхода — 8. Всего с начала периода пандемии зарегистрировано 36,2 тыс. случаев заражения, из них выздоровели 33,3 тыс. человек, умерли — 1,4 тыс.