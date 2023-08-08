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Объем выдач автокредитов ВТБ в Новосибирской области на треть превысил показатель всего 2021 года

  • 08/08/2023, 12:41

Клиенты ВТБ в Новосибирской области за 7 месяцев оформили автокредиты на общую сумму свыше 1,2 млрд рублей. Это кратно превышает аналогичный показатель прошлого года.

Объем выдач автокредитов ВТБ в Новосибирской области на треть превысил показатель всего 2021 годаЕжемесячный объем выданных кредитов на покупку автомобилей стабильно прирастает от месяца к месяцу. В этом году самым активным периодом для новосибирцев стал июль – объем выдач в этом месяце составил около 360 млн рублей. В целом с января по июль объем продаж автокредитов ВТБ вырос в 5,6 раза по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года. Суммарный объем выдач за этот период превысил 1,2 млрд рублей.

«Спрос на кредиты на покупку автомобилей нашими клиентами в Новосибирской области с начала года растет уверенными темпами: объем выдач семи месяцев уже не только давно «обогнал» прошлогодние продажи, но и на треть превысил достигнутые ранее результаты за весь 2021 год. Продажи стимулируют постепенный рост предложения новых автомобилей за счет китайских брендов, а также увеличение реализации подержанных транспортных средства через автодилеров, что делает этот сегмент более прозрачным и понятным потребителю. Банк не рассматривает повышение ставок по автокредитам в ближайшее время, поэтому мы ожидаем, что спрос на них будет сохраняться», — прокомментировал Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области.

В целом по России по итогам 7 месяцев текущего года объем продаж автокредитов на рынке уже превысил 750 млрд рублей. Доля ВТБ на рынке также поступательно растет: за семь месяцев банк выдал 88 млрд рублей автокредитов, а по итогам года превысит уровень в 200 млрд рублей. Факторами опережающего роста являются отложенный спрос, расширение доли автодилеров в сегменте подержанных автомобилей, укрепление позиций отечественного автопрома и активное развитие китайских брендов на российском рынке.

Фото: freepik.com — snowing 

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : ВТБ Автокредиты


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