Большая часть финансовых нелегалов в Новосибирской области — кредиторы

13 нелегальных участников финансового рынка выявили в Новосибирской области сотрудники Банка России за первые шесть месяцев 2023 года, сообщили в Сибирском ГУ Банка России. Большинство из них (восемь) — нелегальные кредиторы. Еще три организаций незаконно использовали наименование микрокредитной компании и ломбарда. Кроме этого, были выявлены две финансовые пирамиды.

Отмечается, что в одном случае организаторы финансовой пирамиды использовали потребительский кооператив для привлечения денег. Они предлагали клиентам вложиться в криптовалюту. При этом предлагали доход почти 25% в месяц. Однако по факту никакой деятельности не осуществляли. В другом — псевдоинвестиционную компанию — то есть, предлагали вложить деньги в сверхдоходные активы.

Как подчеркнул заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Артур Музяев, независимо от схемы, все финансовые пирамиды имеют общие признаки.

— Во-первых, организаторы гарантируют высокий доход без всякого риска. Во-вторых, компании работают на принципах сетевого маркетинга, когда доход участников формируется за счет денег вновь привлекаемых людей. И в-третьих, у них отсутствует разрешение регулятора на работу на финансовом рынке, — рассказал эксперт.

Он отметил, что пять организаций незаконно выдавали займы под видом ломбардов.

—Ломбард обязан заключить с клиентом договор потребительского займа и выдать залоговый билет. Если вам предлагают другие виды договоров — купли-продажи, хранения, комиссии — это повод заподозрить нелегала. Проверьте, что в договоре указана именно та организация, в которую вы обратились. В названии обязательно должно присутствовать слово «ломбард», — пояснил Артур Музяев.

Настоящие ломбарды находятся в реестре Банка России, которые можно найти на официальном сайте.

Всего в Сибири за первое полугодие 2023 года было выявлено 108 нелегалов. Из них 52 незаконно выдавали займы, 52 неправомерно использовали наименование микрокредитной компании и ломбарда, а четыре проекта имели признаки финансовой пирамиды.

Ранее редакция сообщала, что количество финансовых нелегалов в Сибири выросло в 2 раза.